Davido confirme la naissance de jumeaux avec sa femme Chioma Rowland

Davido a confirmé avoir accueilli une « belle » paire de jumeaux avec sa femme Chioma Rowland.

Les doubles bénédictions du bébé surviennent après l’une des périodes les plus dévastatrices de la vie du couple. L’année dernière, leur fils de 3 ans, Ifeyani Adeleke, est mort noyé dans une piscine. nouvelles de la BBC rapporte que Davido a confirmé la semaine dernière que Chioma avait donné naissance à des jumeaux.

Samedi, la star nigériane a annoncé la bonne nouvelle sur scène devant le public. Davido s’est ouvert à la foule lors de la UnitedMasters SelectCon à New York. Il a partagé que s’appuyer sur la foi et sur ses proches l’a aidé à surmonter ce chagrin accablant.

« Beaucoup de gens à qui ces choses arrivent – ​​vous ne voudriez jamais croire en Dieu de votre vie », a déclaré Davido samedi.

« Mais avoir encore la foi, être toujours capable de faire ce que j’aime, avoir une grande équipe autour de moi et juste me concentrer… Je suis presque à la ligne d’arrivée et c’est quelque chose que je veux que les gens voient. »