Davide Sanclimenti de Love Island révèle qu’il a acheté une voiture de 40 000 £ comme un « petit cadeau » pour lui-même

Davide Sanclimenti de LOVE Island a révélé qu’il s’était acheté ce qu’il a appelé un “très petit cadeau”.

Cependant, beaucoup diront que la nouvelle voiture étincelante n’est peut-être pas si petite.

Davide Sanclimenti a posé avec sa nouvelle voiture Audi sur Instagram

La star a partagé une photo de lui en train de récupérer la voiture – supposée être une Audi A4 coûtant environ 40 000 £.

Remerciant le concessionnaire, Motorclass, dans un post sur Instagram, Davide a écrit : “Très peu de cadeau pour moi .”

Un fan a écrit : « Magnifique voiture. Allez Davide ” tandis qu’un autre a qualifié le moteur de ” qualité “.

Davide a ensuite posté une photo de lui et d’Ekin-Su Cülcüloğlu, avec qui il a remporté Love Island plus tôt cette année.

Le smoothie italien a écrit : “Maintenant, mon plus gros cadeau .”

Le couple, qui est basé à Manchester, a une grosse année devant lui avec Ekin apparaissant sur Dancing on Ice en janvier.

C’est aussi l’anniversaire de Davide demain, mais il a apprécié sa fête un jour plus tôt lors d’une célébration combinée du 28 et du Nouvel An.

Ekin-Su, 28 ans, a rempli sa chambre d’hôtel de ballons blancs, verts et rouges assortis au drapeau italien.

Il a écrit, à côté d’une vidéo d’un gâteau imposant dans les mêmes couleurs : “Merci Amore mio.

“Un jour d’avance parce qu’elle sait que demain matin je ne pourrais pas écouter de chant italien.”

