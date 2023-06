Les stars de LOVE Island, Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti, sont sur le point de prendre une décision importante concernant leur avenir après avoir décidé de quitter Londres.

Le couple envisage de quitter son nouvel appartement chic, huit mois seulement après avoir emménagé.

Instagram

Getty

Le couple décide maintenant où s’installer[/caption]

Ils sont maintenant à la croisée des chemins et se demandent s’ils doivent vivre dans l’Essex ou retourner à Manchester où Davide, 27 ans, vivait.

On dit que le couple veut « un nouveau départ » suite aux affirmations selon lesquelles le beau gosse italien Davide « a triché » avec une superbe blonde en avril.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Ekin et Davide ont déjà décidé que la vie à Londres n’était pas pour eux et déménagent.

«Ils vivront soit dans l’Essex, soit à Manchester.

« Davide vivait à Manchester avant de rencontrer Ekin sur Love Island et c’est vraiment pratique pour lui pour le travail car il a signé avec BoohooMan, qui est basé là-bas.

« C’est vraiment facile d’aller travailler à Londres depuis l’Essex et Manchester, alors ils cherchent juste ce qui est le mieux.

« Ils veulent un nouveau départ après quelques mois difficiles et ont maintenant une grande décision à prendre. »

La grande décision intervient après que Davide s’est franchement ouvert sur ses « luttes » avec son partenaire Ekin-Su dans une conversation exclusive avec The Sun.

L’homme d’affaires italien a déclaré: «Moi et Ekin-Su avons eu nos difficultés en raison de nos positions publiques et nous les avons encore parfois.

« S’il y a quelque chose que je changerais ou que j’aurais fait différemment [with Ekin-Su in the villa] peut-être que j’aurais pris les choses un peu plus lentement.

Pourtant, offrant un aperçu réconfortant de leur vie, il nous a dit: «La meilleure chose à propos de sortir avec Ekin Su est que nous nous comprenons – pas seulement parce que nous sommes littéralement la même personne.

« Elle est mon copier-coller.

« Aussi parce que nous venons de la même expérience et du même parcours.

« Elle a rencontré ma famille et heureusement tous mes parents l’aiment et la famille d’Ekin Su m’aime.

« Ce fut un bon match également du point de vue de nos familles. »

Ekin-Su a juré de se tenir aux côtés de son homme après avoir été accusé de tricherie.

Le Sun a raconté comment elle avait accusé Davide d’avoir couché avec le mannequin Harriet Wilson alors qu’elle était au travail.

Selon des initiés, Ekin-Su aurait maintenant forcé Davide à couper tous les liens avec Harriet.

Et Ekin et Davide ont depuis semblé s’embrasser et se maquiller, le gagnant de la télé-réalité mettant fin aux rumeurs selon lesquelles ils se seraient séparés sur Instagram.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une séance de questions-réponses avec des fans ce soir s’ils étaient toujours ensemble, Ekin est apparue avec Davide souriant et riant, et elle a planté un énorme baiser sur sa joue.

davidesancli/Instagram

Instagram