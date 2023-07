Davide de Love Island s’envole pour Ibiza après s’être séparée d’Ekin-Su alors qu’elle quitte les réseaux sociaux

Davide Sanclimenti de LOVE Island s’est envolée pour Ibiza après s’être séparée d’Ekin-Su alors qu’elle quittait les réseaux sociaux.

Les anciens gagnants de Love Island ont stupéfait les fans cette semaine en annonçant qu’ils avaient rompu.

Davide Sanclimenti de Love Island s'est envolé pour Ibiza après s'être séparé d'Ekin-Su alors qu'elle quittait les réseaux sociaux

Davide est maintenant à Ibiza alors qu’il honore ses engagements professionnels[/caption]

Cela est venu après que nous ayons révélé en exclusivité que le couple – qui était affectueusement surnommé Ekinde – s’était séparé après 11 mois ensemble.

Maintenant, Davide, 27 ans, a quitté le Royaume-Uni et a atterri à Ibiza alors qu’il honore ses engagements professionnels.

La star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour révéler qu’il travaillait avec Boohooman dans le hot spot espagnol des vacances.

Dans une histoire, on pouvait le voir profiter de temps morts avec des amis alors qu’ils partaient en excursion en bateau.

Cela survient alors qu’Ekin-Su a quitté les réseaux sociaux après leur rupture, ce que des sources disent au Sun l’a « aveuglée ».

L’actrice et mannequin turque et homme d’affaires italien Davide a triomphé lors de la finale de l’émission de télé-réalité l’été dernier.

Ils ont réussi à battre les finalistes Luca Bish et Gemma Owen, et Tasha Ghouri et Andrew Le Page, malgré une romance mouvementée, et ils ont emménagé ensemble peu de temps après avoir quitté la villa.

Le couple a récemment effectué un voyage décisif à Amsterdam, mais des sources ont révélé qu’ils avaient du mal à remettre les choses sur les rails.

Dans une déclaration confirmant leur séparation, Davide a déclaré : « Ekin Su et moi ne sommes plus ensemble.

« Je suis reconnaissant pour les souvenirs et les opportunités que nous avons partagés ensemble et je ne lui souhaite que le meilleur.

« Je voudrais que tout le monde respecte la décision pendant cette période difficile. Je continuerai à soutenir Ekin de toutes les manières possibles.

L'actrice et mannequin turque et homme d'affaires italien Davide a triomphé lors de la finale de l'émission de télé-réalité l'été dernier