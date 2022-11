Davide de Love Island rompt le silence sur les rumeurs de fiançailles après un voyage à Dubaï

La star de LOVE Island, Davide Sanclimenti, 27 ans, a rompu son silence après que des rumeurs de fiançailles ont circulé après son voyage à Dubaï avec Ekin-Su.

Une photo en particulier a fait parler les fans de Love Island.

La star de Love Island, Davide, a rompu son silence après que des rumeurs de fiançailles ont tourbillonné[/caption] Instagram

Ce cliché des gagnants de Love Island a fait parler les fans[/caption]

La photo montrait Davide, 27 ans, soulevant Ekin-Su, 28 ans, alors qu’ils s’embrassaient, dans le cadre magnifique de la marina de Dubaï.

Une personne excitée a commenté: «Je pensais que vous lui aviez demandé de vous épouser pendant une minute. J’aime cette photo.”

Mais dans une conversation exclusive avec The Sun lors des TV Choice Awards, Davide s’est ouvert sur les rumeurs.

Lorsqu’on lui a demandé si un engagement pourrait être au coin de la rue, le beau gosse italien a répondu: “Aucun engagement. Mais nous nous rapprochons de plus en plus et nous ne nous sommes pas disputés depuis que nous avons quitté la villa.

“Ça va bien”, a conclu la star en disant, ce à quoi Ekin-Su a accepté.

Un point de repère que les gagnants de Love Island ont atteint est d’emménager ensemble.

Les stars ont été aperçues en train de déménager leurs affaires dans une nouvelle propriété hier, alors qu’elles se rendaient sur Instagram pour donner un premier aperçu.

Ekin-Su a filmé autour de la propriété, montrant son choix de bougies, ainsi que le pouf jaune de style Love Island du couple.





“Cela ne fait que quelques heures que nous emménageons et nous avons perdu le fil”, a plaisanté Ekin-Su en montrant leur immense salon.

La chambre spacieuse comportait des tapis crème moelleux et des murs crème, avec des plafonniers et des étagères à livres d’un côté.

Pendant ce temps, Davide a fait le tour de la cuisine – qui comportait des placards et des comptoirs blancs avec un dosseret noir.

La cuisine monochrome comportait de nombreux luminaires suspendus et le couple semblait avoir installé une table à manger.

Le couple glamour est devenu célèbre après avoir remporté l’émission à succès ITV2 Love Island cet été, et il semble que leur romance soit devenue de plus en plus forte.

Les favoris de la réalité ont récemment emménagé ensemble[/caption]