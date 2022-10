Davide de Love Island porte le sac à main de 2,8 000 £ d’Ekin-Su alors qu’ils dépensent de l’argent pour faire du shopping

Les gagnants de LOVE Island, Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti, ont été aperçus en train de dépenser à Selfridges aujourd’hui.

Le couple a été vu souriant largement en quittant le magasin chargé de sacs à Manchester.

Davide et Ekin-Su ont été aperçus en train de faire du shopping ensemble aujourd’hui[/caption]

Le couple avait l’air très chic alors qu’ils s’approvisionnaient en articles de créateurs[/caption]

Davide a montré qu’il était un vrai gentleman en portant le sac à main Dior de 2 800 £ d’Ekin avec leurs derniers goodies.

Ekin a regardé chaque centimètre carré de la star dans un trench-coat Burberry qui se vend à 1 790 £.

Au cours de l’été, le couple a battu les finalistes Gemma Owen et Luca Bish par un glissement de terrain – et Ekin-Su, 28 ans, est rapidement devenue la fille en or d’ITV.

En plus de décrocher sa propre émission avec Davide, 27 ans, Ekin-Su a signé un contrat à six chiffres pour participer à Dancing on Ice 2023 et il a également été rapporté qu’elle était en pourparlers pour rejoindre le panel Loose Women.

Ensuite, il y a sa collaboration de mode record de 1 million de livres sterling avec Oh Polly ainsi que des accords à six chiffres avec Beauty Works et BPerfect Cosmetics.

Il n’est donc pas surprenant qu’Ekin-Su s’offre des conneries de créateurs.

La star turque a récemment frappé après avoir prétendu qu’elle simulait sa romance avec l’Italien “à but lucratif”.

Un message sur Reddit a partagé une capture d’écran d’un tweet sur le couple qui a remporté l’émission.

“Mon amie est la meilleure amie d’Ekin et elle n’est plus avec Davide”, ont-ils affirmé.

Bien que le tweet n’ait qu’un seul like, un retweet et ne soit pas tagué, Ekin a vu le commentaire.

Elle a répondu: “Je sens le taureau ****.”





La bombe «showmance» survient après que leur co-star Paige Thorne a affirmé de manière sensationnelle qu’un couple de spectacle simulait leur relation.

L’ambulancier gallois, qui a quitté la villa avec Adam Collard, a balayé les finalistes en disant qu’une paire s’était déjà secrètement séparée.

Elle était sur le podcast Saving Grace et a été interrogée par l’animatrice et star de TikTok Grace Keeling: “Qui est le couple le plus faux?”

Paige avait la possibilité de boire un coup pour éviter de répondre à Grace, mais à la place, elle a renversé le thé.

Le jeune homme de 24 ans a répondu timidement : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Quatre couples dont Gemma Owen et Luca Bish, Tasha Ghouri et Andrew Le Page, Dami Hope et Indiyah Polack, et Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti seraient toujours en couple.