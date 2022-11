Davide de Love Island parle des plans de proposition alors que lui et Ekin-Su se “rapprochent” tout en filmant une toute nouvelle émission de téléréalité

La star de LOVE Island, Davide Sanclimenti, a dévoilé son intention de proposer à sa petite amie Ekin-Su Cülcüloğlu alors que leur relation se renforce.

La beauté turque, 28 ans, et le beau gosse italien, 27 ans, reviendront sur nos écrans pour une série de récits de voyage en deux parties la semaine prochaine.

TVI

TVI

Le couple a déclaré qu’ils s’étaient “rapprochés” depuis le tournage de leur nouvelle émission de téléréalité[/caption]

Le couple – qui a entrepris deux voyages d’une vie dans l’Italie bien-aimée de Davide et la ville natale d’Ekin-Su en Turquie – a admis qu’ils se sont rapprochés depuis le tournage de leur nouvelle émission de téléréalité ITV2.

S’adressant exclusivement à The Sun, Davide a déclaré: “Oui, le tournage de l’émission nous a rapprochés.

“Nous nous comprenons mieux et découvrons les choses de l’autre personne, nous sommes fondamentalement la même personne.

“Nous avons découvert la culture et la famille de l’autre, nous sommes définitivement plus proches.”

Ekin-Su a eu droit à un avant-goût de l’Italie alors qu’ils profitaient d’une visite éclair de la ville italienne de l’amour, Vérone, rendue célèbre par les amoureux Roméo et Juliette, avant de s’envoler pour Istanbul, en Turquie.

Après de récentes rumeurs de fiançailles, Davide a admis qu’il mettrait tout en œuvre pour une proposition somptueuse.

Lorsqu’on lui a demandé s’il proposerait dans l’un des endroits romantiques qu’ils ont visités dans l’émission, Davide a déclaré: «Je penserais à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus agréable, même si Venise est belle.

“Quand je proposerai, je devrai organiser quelque chose de très grand.”





Ekin a plaisanté : « Peut-être que sur Mars, une autre planète, nous prendrons un vaisseau spatial.

«Je pense qu’avec Davide, il est tellement romantique, il a ces choses où il est si inattendu, il est vraiment attentionné et gentil.

«Quand nous allons quelque part, il le fera alors que je ne m’attends jamais à des choses, une surprise. Mon anniversaire, par exemple, a été le geste le plus doux dans la chambre d’hôtel avec mon nom, je ne m’y attendais pas.

Ils s’aventureront également dans un road trip de huit heures en camping-car jusqu’au village familial d’Ekin-Su, Odemis.

Alors qu’ils passent une nuit à dormir dans leur camping-car, évoquez le drame de la vie dans des espaces confinés.

Le couple a admis qu’ils s’étaient chamaillés en cours de route, y compris une scène qui avait été coupée du montage final, mais a admis qu’elle avait été rapidement résolue et avait ri.

Ekin-Su a déclaré: “Peut-être qu’à certains moments, nous avons eu une petite dispute où nous ne voulions pas être filmés mais nous étions comme” vous savez quoi, c’est la réalité, laissez-les filmer “

“Avec nous, nous n’avons pas eu de véritable dispute, nous avons juste eu des disputes stupides – des problèmes de communication, mais nous les résolvons.

“C’est littéralement une demi-heure maximum, puis on en parle et on se dit je t’aime.”

Du soleil, de la mer, des bains turcs et de la danse du ventre, ce sera un autre voyage fantastique pour le couple.

Ekin-Su & Davide: Homecomings sera diffusé lundi et mardi prochain à 21h sur ITV2.

Getty

Davide a déclaré qu’il mettrait tout en œuvre pour une proposition somptueuse[/caption]