Davide de Love Island fait allusion à une querelle secrète car il est exclu du groupe WhatsApp et n’a vu qu’UNE seule co-star

La star de LOVE Island, Davide Sanclimenti, a fait allusion à une querelle avec ses compatriotes insulaires, après avoir échoué à être inclus dans les groupes WhatsApp de ses co-stars.

La star de télé-réalité de 28 ans a déclaré au Sun dans un chat exclusif qu’il “n’a été invité” dans aucun des groupes WhatsApp.

Davide a déclaré: «Je ne suis toujours dans aucun groupe Whatsapp. Personne ne m’y invite. Mais peut-être qu’ils ont essayé de m’ajouter avec mon numéro italien et pas mon numéro anglais, je ne sais pas.

Le beau gosse italien a également admis qu’il n’avait vu qu’un seul insulaire – son compatriote finaliste Dami Hope – depuis qu’il avait quitté la villa en été.

S’exprimant lors du lancement de son événement boohooMan.com, Davide a partagé : « En fait, je n’ai vu Dami que depuis que j’ai quitté la villa. Nous sommes allés dîner. J’ai juste été tellement occupé, mais cet événement d’aujourd’hui est une bonne occasion de rattraper tout le monde.

Davide a été soutenu par d’autres co-stars lors du lancement à Londres, dont sa petite amie Ekin-Su et ses amis Jacques O’Neill, Jay Younger et Dami Hope.

La star est plus occupée que jamais depuis qu’elle a quitté la villa et a révélé pendant le chat qu’il avait refusé l’émission à succès Dancing On Ice pour cette raison.

Davide a expliqué: “Ils voulaient que je fasse Dancing On Ice cette année mais j’ai refusé cette fois-ci.

“J’ai tellement de choses à faire et je ne peux pas m’engager dans quelque chose tous les jours et quand je fais quelque chose, je veux le faire correctement.

“Pour le moment, je ne peux tout simplement pas me concentrer sur quelque chose comme ça, pour le moment en tout cas, mais à l’avenir peut-être que je le ferai.”

Davide a également fait allusion à d’autres travaux télévisés à venir, y compris son émission avec sa petite amie Ekin-Su, qui verra le couple parcourir le monde.

La collaboration de l’amateur de gym avec boohooMan.com n’a été annoncée que récemment, et dans son rôle passionnant d’ambassadeur de la marque, il travaillera sur divers projets, notamment la présentation, la création de contenu social, la modélisation et la présentation de leurs campagnes collaboratives.





Davide a partagé qu’il espère apporter une partie de son style Love Island au nouveau partenariat et a déclaré: «C’est tellement excitant. Il y aura du style comme ceux que je portais dans la villa Love Island, comme la chemise blanche que je porte maintenant.

“Ils ont aimé mon style dans la villa et ont voulu faire un montage à cause de cela.”

Davide a déclaré que sa petite amie Ekin-Su, qui a décroché de gros contrats avec sa propre île après Love Island, a été “très favorable”.

“Ekin est très fière de moi et elle est toujours derrière moi quand il s’agit de ces choses”, a partagé la star.

La collection de Davide est disponible à partir du dimanche 2 octobre sur www.boohooman.com.

