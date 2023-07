Davide de Love Island dans un changement de vie majeur après la séparation de choc d’Ekin-Su et du scandale de la poudre blanche

DAVIDE Saclimente a fait ses valises et est retourné à Manchester après sa séparation d’Ekin-Su Cülcüloğlu.

Les initiés ont déclaré que le gagnant de Love Island avait quitté sa vie à Londres après leur rupture.

Le soleil

Le gagnant de Love Island a été filmé en train de verser une mystérieuse substance suspecte sur sa main gauche avant de l’inhaler par une narine tout en maintenant l’autre enfoncée.[/caption] Rex

Davide, 28 ans, et Ekin, 27 ans, vivaient dans un quartier chic de la capitale, mais il a maintenant choisi de déménager.

Une source a déclaré: « Davide a quitté sa place avec Ekin après leur séparation et il a décidé qu’il allait garder Manchester comme sa maison.

« Il vit maintenant là-haut avec des amis et cherche un endroit à lui.

« Davide et Ekin-Su avaient envisagé de déménager ensemble, mais maintenant qu’ils ont rompu, il fait cavalier seul.

« La scission a été difficile pour lui, mais il se concentre sur un nouveau départ pour lui-même dans la ville qu’il aime. »

Davide a confirmé qu’il avait rompu avec son amant de Love Island le mois dernier.

Il a déclaré dans un communiqué : « Ekin Su et moi ne sommes plus ensemble.

« Je suis reconnaissant pour les souvenirs et les opportunités que nous avons partagés ensemble et je ne lui souhaite que le meilleur. »

La star de télé-réalité, 28 ans, a été filmée en train de verser une substance suspecte sur sa main gauche avant de l’inhaler par une narine tout en maintenant l’autre.

Il a publié une déclaration après avoir été surpris en train de sniffer une poudre blanche à Ibiza en disant: « Je n’agissais pas comme moi ».

Le court clip a été tourné lorsque Davide – qui était aux Baléares pendant trois jours pour faire une séance photo promotionnelle pour BoohooMan – se trouvait dans le célèbre quartier Secret Garden de la discothèque.

Davide a écrit : « Ciao tout le monde. Vous avez peut-être vu des histoires sur moi lors de mon voyage à Ibiza.

« Ce n’était un secret pour personne que les dernières semaines ont été difficiles pour moi.

« Il y avait une spéculation sur mon comportement et une vidéo qui était discutable, mais sous la surface de cela, j’ai fait quelque chose qui n’est pas agréable à voir et n’agissait pas comme moi. »

Il a poursuivi: « La véritable histoire n’est pas ce qui a été décrit à partir de quelques images.

« Je me suis retrouvé dans des situations délicates, dans un état vulnérable.

« Tout ce que je peux dire maintenant, c’est que je veux passer à autre chose et me concentrer sur ma carrière, mon bien-être et mes proches.

« J’ai énormément apprécié les nombreux messages de soutien autour de moi.

« Que vous. Davide Xx.

Ekin a rompu son silence lors de leur rupture hier soir et a remercié ses fans pour leur soutien.

Elle a dit « Salut tout le monde, j’ai pensé qu’il était temps de revenir en ligne pour vous remercier beaucoup pour tous vos messages au cours des deux dernières semaines.

« Cela m’a montré quelle communauté gentille, solidaire et forte j’ai derrière moi.

« J’ai pris du temps bien mérité avec ma famille, ce qui a été vraiment spécial, mais il est maintenant temps de se réaligner et de retourner au travail. »

Elle a ajouté: « J’ai une année tellement excitante devant moi et je veux me concentrer pleinement là-dessus. »

Peu de temps après que leur rupture ait été rendue publique, Davide a été filmé en train de verser une substance suspecte sur sa main gauche avant de l’inhaler par une narine tout en maintenant l’autre.

Un fêtard de la discothèque Hï Ibiza a filmé l’homme d’affaires italien dimanche dernier – trois jours seulement après avoir annoncé sa rupture avec son partenaire de Love Island, Ekin, sur les réseaux sociaux.

Des experts ont expliqué au Sun comment les consommateurs de cocaïne reniflent souvent la drogue sur le dos de leur main.

Cependant, le porte-parole de Davide a insisté sur le fait qu’il reniflait du tabac à priser dans les images exclusivement révélées par The Sun.

Instagram

La star de télé-réalité a déclaré qu’il était dans un « état vulnérable »[/caption]