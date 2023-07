La star de LOVE Island, Davide, a été critiquée par les fans pour sa déclaration de « gaslighting », suite à sa récente séparation d’Ekin-Su.

L’homme d’affaires italien a partagé dimanche une déclaration émouvante d’Ibiza sur Instagram et a déclaré: « Je ne comprends vraiment pas comment certaines personnes peuvent tordre mes vieilles photos d’Ibiza, créant ce faux récit selon lequel je pourrais retourner à Love Island. »

Instagram

La star de Love Island, Davide, a été critiquée par les fans pour sa déclaration de « gaslighting », suite à sa récente séparation d’Ekin-Su[/caption] Fils Amar

Les favoris de la star de télé-réalité se sont séparés après 11 mois ensemble[/caption]

Davide, qui a d’abord partagé nouvelles de sa rupture sur sa page Instagram cette semaine, a poursuivi dans son long message : « Publier publiquement sur la rupture était extrêmement difficile mais nécessaire, malgré l’envie de le garder privé. »

Il a également déclaré que leur relation était « sur les rochers depuis des mois », avant d’ajouter: « la séparation a été longue à venir, j’ai finalement décidé d’aller de l’avant plutôt que de continuer à traîner la situation qui est devenue malsaine pour nous deux .”

Mais depuis la publication de sa longue déclaration, certains fans mécontents ont critiqué le joueur de 27 ans dans les commentaires.

Une personne a écrit : « Dans les rochers pendant des mois ? Vous devez entrer dans les détails pour vous faire paraître mieux Je pense que tu savais ce que tu faisais en postant avec une légende disant retour à l’île ! Je cherchais d’abord à attirer l’attention, mais malheureusement, cela ne s’est pas passé dans votre sens.

Un autre a déclaré: « Bro 100% savait ce qu’il faisait avec ce dernier post bien que… la légende disait » devinez qui revient « avec un emoji d’île… cmoooon il le demandait. »

Une troisième personne a ajouté: «la façon dont il vous manipule tous avec ça», et une quatrième a fait écho: «Quiconque vous conseille Davide, s’il vous plaît, arrêtez, c’est tellement injustifié. Vous auriez pu ne rien dire et continuer votre vie. J’espère qu’en tuant Ekin, tu te sentiras mieux. Oh mon! »

Une autre personne a écrit : « Vraiment horrible de voir comment vous avez vendu Ekin. Elle ne méritait pas ça, c’est honteux à voir.

Le soleil a révélé en exclusivité que Davide et Ekin-Su s’étaient séparés 11 mois seulement après avoir remporté Love Island.

Les fans ont depuis accusé Davide d’avoir rompu avec Ekin-Su afin de retourner à Love Island cette année comme une bombe – ce qu’il a vigoureusement nié.

Les téléspectateurs ont été saisis par les hauts et les bas de leur voyage sur Love Island l’année dernière, qui comprenait de nombreux feux d’artifice et Davide engendrant un slogan emblématique lorsqu’il a qualifié Ekin « d’actrice et de menteur » dans une rangée explosive.

Mais le couple était poursuivi par des rumeurs selon lesquelles Davide aurait triché avec des modèleset Ekin l’a confronté à propos d’une aventure présumée plus tôt cette année – qualifiant son amant de « putain de laitier ».

Dimanche, le Sun a vu des messages d’Ekin-Su accusant la femme de « coucher avec mon petit ami » en avril.

Ekin-Su a également visé un autre modèle Instagram après avoir trouvé des SMS de la femme sur le téléphone de Davide.

La star de télé-réalité a été aperçue pour la dernière fois sur le tapis rouge avec Davide à la première d’Indiana Jones And The Dial Of Destiny peu de temps avant l’annonce de leur séparation.

INSTAGRAM

Ce cliché de Davide a fait parler les fans après avoir écrit « devinez qui revient » comme légende[/caption]