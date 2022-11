Davide de Love Island a été aperçu en train de quitter son appartement pour s’installer avec Ekin-Su à Londres

Le vainqueur de LOVE Island, Davide Sanclimenti, a quitté son appartement à Manchester pour passer à l’étape suivante avec Ekin-Su Cülcüloğlu.

Le morceau italien, 27 ans, a été aperçu en train de charger une camionnette de son bien le plus précieux alors que le couple se prépare à prendre un nouveau départ dans un nouveau pad ensemble.

Un initié a déclaré: «Ce n’était un secret pour personne qu’Ekin et Davide prévoyaient d’emménager ensemble et ils ont finalement trouvé l’endroit idéal pour s’installer.

«Ils allaient vivre dans l’Essex, où Ekin a une base, mais ils ont finalement décidé de déménager à Londres.

“Davide vit à Manchester depuis qu’il a déménagé en Angleterre et l’a adoré – mais il aime plus Ekin et fera tout ce qu’il faut pour que cela fonctionne.”

La nouvelle survient quelques heures seulement après que les finalistes Gemma Owen et Luca Bish ont révélé qu’ils s’étaient séparés.

Tasha et Andrew et Dami et Indiyah sont les seuls autres couples de la série qui sont encore ensemble.

Le mois dernier, Davide a demandé à Ekin si elle voulait emménager avec lui dans un grand geste pendant le dîner.

Il lui a présenté un tiramisu, qui avait les mots “Vous emménagez?” écrit à côté.

Le couple glamour est devenu célèbre après avoir remporté l’émission à succès ITV2 Love Island cet été, et il semble que leur romance soit devenue de plus en plus forte.

Le couple était connu pour ses retombées de villa, dont l’une portait la phrase emblématique de Davide: “Tu es une menteuse, actrice, fous le camp.”

Depuis l’été, Ekin et Davide ont décroché de gros contrats de mode et des publicités, ainsi que leur seule émission télévisée.

