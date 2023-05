David Zaslav soutient Chris Licht

David Zaslav Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Découverte de Warner Bros. Le PDG David Zaslav a soutenu le PDG de CNN Chris Licht lors d’une conférence d’investisseurs jeudi alors que la tension monte sur le réseau suite à la décision de diffuser une mairie en direct de Donald Trump remplie de ses partisans. Zaslav a déclaré que Licht « travaille très dur » pour améliorer la marque et l’image de CNN, citant un récent sondage YouGov selon lequel la confiance dans CNN a amélioré de 11 points de pourcentage au cours de la dernière année. Pour le contexte, la confiance dans Fox News à tendance républicaine s’est améliorée de 17 points et la confiance dans MSNBC à tendance démocrate s’est améliorée de 16 points au cours de la même période. La confiance dans CBS, ABC et NBC s’est également améliorée de plus que CNN. Zaslav a souligné le désir de CNN d’avoir plus d’équilibre sur le réseau, citant un refrain commun selon lequel il veut s’assurer que CNN n’est pas un « réseau de plaidoyer ». « Nous devons montrer les deux côtés de chaque problème », a déclaré Zaslav. Zaslav continue de soutenir la décision de CNN d’accueillir la mairie de Trump, selon une personne familière avec sa pensée. Atout est en tête des premiers sondages pour remporter l’investiture républicaine de 2024 à la présidence. Zaslav a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci que Trump, qui continue d’affirmer à tort qu’il a été victime d’une fraude électorale en 2020, devrait absolument apparaître sur CNN. « Il est le favori – il doit être sur notre réseau », a déclaré Zaslav sur « Squawk Box » de CNBC. « Nous sommes heureux qu’il vienne sur notre réseau. »

Amanpour dénonce le « bothsidesism »

Ses commentaires sont intervenus un jour après que la journaliste chevronnée de CNN, Christiane Amanpour, a publiquement contesté l’idée de couvrir « les deux côtés » du spectre politique si les deux côtés n’étaient pas factuels. Amanpour a pris la parole mercredi à l’ouverture de la Columbia Journalism School. « Soyez honnête, mais pas neutre », a déclaré Amanpour aux diplômés. Elle a dit que la phrase était « son mantra ». « Les deux côtés ne sont pas toujours de l’objectivité. Cela ne vous mène pas à la vérité. Dessiner une fausse équivalence morale ou factuelle n’est ni objectif ni véridique. L’objectivité est notre règle d’or, et c’est en pesant tous les côtés et en entendant toutes les preuves, en entendant tout le monde et rapporter tout, mais ne pas se précipiter pour les assimiler quand il n’y a pas d’assimilation. » Amanpour a déclaré avoir rencontré Licht cette semaine pour exprimer sa déception face à la diffusion d’une mairie de Trump dans le format dans lequel cela s’est produit. Elle a déclaré que Licht lui avait dit que « l’exécution manquait un peu », comme l’a rapporté CNBC plus tôt cette semaine. Amanpour a noté que le public en direct n’aurait pas dû être autorisé à applaudir chaque phrase de Trump, qualifiant le comportement d ‘ »épouvantable ». À un moment donné, Trump a qualifié l’hôte de la mairie Kaitlan Collins de « personne méchante ». Amanpour a dit qu’elle aurait laissé tomber le micro et serait sortie s’il lui avait fait ça. Amanpour a déclaré que diffuser une interview enregistrée de Trump aurait été une meilleure solution, car cela aurait permis à CNN de mieux combattre la « machine de désinformation et de propagande » de Trump. Trump fait l’objet de plusieurs enquêtes criminelles et a été reconnu coupable plus tôt ce mois-ci d’avoir abusé sexuellement et diffamé l’écrivain E. Jean Carroll. Trump a nié les accusations de Carroll. Il a également été inculpé à New York pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux. Amanpour est le premier journaliste important de CNN à critiquer publiquement la décision de Licht et Zaslav de diffuser la mairie. Plusieurs de ses collègues ont sauté pour soutenir ses commentaires sur Twitter, mettant en évidence un courant sous-jacent de dissidence dans les rangs de CNN. « Dire la vérité au pouvoir est un élément fondamental de notre travail, mais dire la vérité au pouvoir qui signe vos chèques ?@amanpourmontrant à tout le monde comment c’est fait, » tweeté Nima Elbagir, correspondante d’investigation internationale en chef de CNN. Ancre de CNN Sara Sidner tweeté « c’est une vraie » à propos d’Amanpour, dont la correspondante de CNN Erica Hill fait écho. Kristie Lu Stout, présentatrice de CNN Hong Kong, a déclaré Amanpour livré « une masterclass en journalisme. »

Des notes en baisse, un mécontentement en hausse