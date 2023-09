David Zaslav pense que DC et les autres franchises WB sont « sous-utilisées »

Les franchises sont le nom du jeu à Hollywood depuis des années, et Warner Bros. a été plus riche en franchises que la plupart. Entre divers Films DCle différent Prestidigitation films, et quoi qu’il en soit, le studio a connu une forte poussée de franchise au cours de la dernière décennie. Mais pour le PDG actuel David Zaslavl’entreprise ne les utilise pas suffisamment à son goût.

Qui veut le film Batgirl annulé de DC ? | Comic Con de New York 2022

Lors d’une récente conférence de Goldman Sachs, Zaslav a exprimé le désir de développer les plus grandes franchises de WB. Plus précisément, il pense que les « contenus » tels que DC, ainsi que ceux comme Le Seigneur des Anneaux, ont été « sous-utilisées ». Pour lui, ce qui distingue Warner Bros. des autres studios, c’est « la grande propriété intellectuelle qui [it] possède », a-t-il déclaré. « Mais pour nous, le défi est que… nous n’avons rien fait avec Harry Potter depuis plus d’une décennie. Nous n’avons rien fait avec le Seigneur des Anneaux.»

DC est en train de démarrer son plan décennal de James Gunn et Peter Safranle premier projet officiel étant celui de Gunn L’héritage de Superman en 2025. Quant à Le Seigneur des Anneaux, on sait que WB travaille sur plus de filmscomme la préquelle de l’anime 2024 Guerre des Rohirrim. Dans le cas d Harry Potter, c’est plus une question technique qu’autre chose : Zaslav fait spécifiquement référence aux films se déroulant autour ou après la chronologie des films originaux, ce qui éloigne commodément les trois Les bêtes fantastiques des films (dont le dernier, Les secrets de Dumbledore, est sorti en 2022). Ce créneau devrait être comblé par une adaptation télévisée des livres originaux, qui, selon lui, durera « 10 années consécutives ».

Zaslav a parlé de la nécessité pour l’entreprise de s’assurer qu’elle n’abuse pas du contenu et ne risque pas de se lasser de la franchise. Bien que ce ne soit pas une mauvaise idée, le plus gros problème est peut-être que certaines de ces franchises ont perdu leur endurance au cours des dernières années. DC ne peut essayer de se ressaisir qu’un nombre limité de fois avant que le public ne devienne plus sélectif quant à ce qu’il voit, et le Potier marque a progressivement épuisé sa bonne volonté pour diverses raisons, la plupart dues aux croyances transphobes de l’auteur JK Rowling. (Et cela ne veut rien dire des WB tentative de minimiser de ces commentaires lorsqu’on leur a demandé.) Toutes les marques ne sont pas conçues pour un succès continu et à long terme, surtout lorsqu’elles sont examinées sous un angle financier plutôt que créatif.

[via[viaLeWrap]

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.