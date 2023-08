David Weiss, nommé par Trump, nommé conseiller spécial dans l’affaire Hunter Biden

WASHINGTON — Le procureur général américain Merrick Garland a annoncé vendredi que David Weiss, le procureur fédéral du Delaware qui a mené l’enquête criminelle sur le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, sera nommé avocat spécial dans cette affaire.

Garland a déclaré que Weiss, qui avait été précédemment nommé par l’ancien président Donald Trump pour enquêter sur Hunter Biden, avait demandé plus tôt cette semaine à être nommé conseiller spécial.

Le mois dernier, Hunter Biden a plaidé non coupable de charges fiscales fédérales.

« Après avoir examiné sa demande, ainsi que les circonstances extraordinaires liées à cette affaire, j’ai conclu qu’il est dans l’intérêt public de le nommer conseiller spécial », a déclaré Garland lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice.

Garland a ajouté que Weiss continuera d’exercer les fonctions de procureur américain pour le Delaware.

« Je suis convaincu que M. Weiss s’acquittera de sa responsabilité de manière impartiale et urgente, et conformément aux plus hautes traditions de ce département », a déclaré Garland, sans répondre aux questions des journalistes.