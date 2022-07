David Weiss Halivni, érudit talmudique controversé, décède à 94 ans

Le rabbin David Weiss Halivni, un érudit renommé du Talmud qui a commencé à étudier ses arguments labyrinthiques à l’âge de 5 ans et a consacré une grande partie de sa vie à l’idée controversée qu’il était criblé d’incohérences et d’incongruités qui nécessitaient une enquête plus approfondie et une réconciliation pour maintenir son autorité divine , est décédé le 28 juin à son domicile de Jérusalem. Il avait 94 ans.

Mais il s’est taillé son propre no man’s land et a reçu les éloges de rabbins de tous horizons pour son dévouement assidu à l’interprétation du Talmud et pour les livres qu’il a produits. Celles-ci comprenaient un commentaire en neuf volumes, « Sources et traditions », qui englobait bon nombre des 63 traités du Talmud. Un 10e volume peut être reconstitué par sa famille à partir de ses écrits et notes.