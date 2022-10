David Warner pourrait faire lever l’interdiction de capitainerie par Cricket Australia avec un candidat à l’ouverture pour être le skipper de l’ODI | Nouvelles du cricket

David Warner s’est vu imposer une interdiction à vie de capitaine par Cricket Australia après le scandale de la falsification de balles en 2018

L’interdiction de leadership à vie de David Warner pourrait être révoquée par Cricket Australia, l’ouvreur étant un candidat pour remplacer Aaron Finch en tant que skipper international d’un jour.

Warner, 35 ans, a été interdit de capitaine par CA pour le rôle qu’il a joué dans le scandale de la falsification de balles à Newlands en 2018, une infraction qui l’a également vu suspendu du jeu d’élite pendant un an.

Finch a pris sa retraite du cricket de plus de 50 ans en septembre et il y a eu des appels d’anciens et d’actuels joueurs pour que la sanction de Warner soit levée afin qu’il puisse être considéré comme le successeur de Finch en tant que capitaine.

La “première étape” interviendra lors d’une réunion du conseil d’administration vendredi au cours de laquelle CA révisera son code d’intégrité corporelle.

“Le point de vue au sein de Cricket Australia est que David se débrouille particulièrement bien sur le terrain et apporte une grande contribution”, a déclaré le président de l’AC, Lachlan Henderson.

Warner dit que ce serait un “privilège” de prendre une position de leader avec son pays

“La première étape en termes d’interdiction de leadership de David est de revoir le code et de voir si ces sanctions peuvent être révisées. Et les révisions appropriées de ce code qui devraient être apportées.

“Ce n’est dans l’intérêt de personne que nous tardions. Ce serait à temps pour toute future conversation de leadership concernant David.”

Tout joueur qui accepte une sanction en vertu du code d’intégrité actuel, comme l’a fait Warner, renonce au droit à une révision ultérieure de la sanction.

Mais le directeur général Nick Hockley dit qu’il est important que le code reconnaisse que les joueurs sanctionnés pourraient changer.

Aaron Finch a annoncé sa retraite du cricket ODI en septembre

Hockley a déclaré: “Nous envisageons de revoir les sanctions pour bon comportement et croissance après un certain temps. En attendant la discussion, il faudrait alors une révision du code et cela devrait être approuvé par le conseil d’administration.”

Warner – qui joue actuellement pour l’Australie dans une série T20I contre l’Angleterre avant la Coupe du monde – a déclaré que ce serait un “privilège” d’être invité à diriger son pays.

