David Warner: le frappeur australien abandonne l’appel contre l’interdiction du papier de verre au milieu d’un différend sur le processus d’examen | Nouvelles du cricket

L’ouvreur australien David Warner a mis fin à sa tentative de levée de son interdiction permanente de diriger, craignant qu’un processus d’examen mis en place par Cricket Australia n’implique un “procès public” de sa part dans le scandale de la falsification de balles de Newlands.

L’ancien vice-capitaine de test a été banni du jeu d’élite pendant un an et des postes de direction à vie en 2018 après avoir été jugé pour avoir joué le rôle principal dans “Sandpaper-gate”.

L’instance dirigeante de Cricket Australia a mis en place un processus indépendant pour les joueurs et le personnel cherchant à revoir les interdictions à long terme, permettant à Warner de demander que sa sanction à vie soit annulée par un panel indépendant de trois personnes.

À la veille du deuxième test de l’Australie contre les Antilles, Warner a déclaré qu’il avait retiré sa candidature au comité d’examen parce qu’il n’était pas prêt à soumettre sa famille ou ses coéquipiers à “d’autres traumatismes et perturbations”.

“Certaines choses sont plus importantes que le cricket”, a déclaré mercredi le joueur de 36 ans dans un message sur les réseaux sociaux.

“Ils veulent organiser un spectacle public pour, selon les mots du panel, faire un” nettoyage “. Je ne suis pas prêt à ce que ma famille soit la machine à laver pour le linge sale du cricket.”

Cricket Australia (CA) s’est dit déçu du résultat mais a respecté la décision de Warner.

“Notre intention était de donner à David l’occasion de démontrer pourquoi son interdiction à vie de diriger devrait être modifiée lors d’une audience indépendante et nous avons modifié notre code de conduite en conséquence”, a déclaré un porte-parole de CA.

“Nous avons soutenu le souhait de David que ces discussions soient entendues à huis clos.”

Cameron Bancroft a déclaré que Warner avait suggéré qu’il devrait altérer le ballon lors du troisième match test de l’Australie contre l’Afrique du Sud, dans une interview avec Fox Sports Australia.



Warner a déclaré que l’avocat assistant le comité d’examen avait concocté une “procédure irrégulière” qui transformerait son cas en un spectacle public.

Il a déclaré qu’il avait demandé au panel de revoir sa décision de procédure la semaine dernière, mais mercredi, le panel a répondu par un “rejet dédaigneux des questions de fond”.

“Il semble que le panel … soit plutôt déterminé à procéder à un lynchage public”, a ajouté Warner.

Le mois dernier, Warner a salué la possibilité de postuler au panel, mais a également critiqué CA pour avoir mis des mois à mettre en place le processus.

Image:

Warner s’est rétabli comme un acteur clé pour l’Australie dans tous les formats depuis son interdiction





Warner était l’un des trois joueurs australiens sanctionnés lors de “Sandpaper-gate”.

Le coéquipier de Warner et ancien capitaine de test, Steve Smith, a également été banni pendant un an et des rôles de direction pendant trois ans.

L’ancien batteur de test Cameron Bancroft a été banni pendant neuf mois et des postes de direction pendant une année supplémentaire.

Smith et Bancroft ont tous deux parlé publiquement de “Sandpaper-gate”, mais Warner a gardé son conseil.

Avec le capitaine de test régulier Pat Cummins blessé, Smith dirigera l’Australie contre les Antilles à Adelaide Oval, après avoir également suppléé pour un test des cendres contre l’année dernière.