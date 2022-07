David Warner, acteur de “Titanic”, mort à 80 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

David Warner, connu pour ses rôles dans “Titanic” et “The Omen”, est décédé à 80 ans.

Warner est décédé dimanche d'”une maladie liée au cancer”, a rapporté la BBC pour la première fois.

“Au cours des 18 derniers mois, il a abordé son diagnostic avec une grâce et une dignité caractéristiques”, a déclaré sa famille au média dans un communiqué.

“Il nous manquera énormément, ainsi qu’à sa famille et à ses amis, et nous nous souviendrons de lui comme d’un homme, d’un partenaire et d’un père au bon cœur, généreux et compatissant, dont l’héritage de travail extraordinaire a touché la vie de tant de personnes au fil des ans. Nous ont le coeur brisé.”

Warner est né à Manchester, en Angleterre. Il a fréquenté la Royal Academy of Dramatic Art et a ensuite commencé une carrière dans le cinéma, le théâtre et la télévision.

L’acteur est surtout connu pour ses rôles dans “Titanic” et “The Omen”.

Warner a remporté l’Emmy du second rôle pour “Masada”.

Il est récemment apparu dans “Mary Poppins Returns” et “Teen Titans Go!”

