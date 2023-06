David Warburton accuse le chien de garde de la Chambre des communes de l’empêcher de « s’exprimer »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un chien de garde de la Chambre des communes a démenti les critiques d’un député conservateur sortant après une enquête menée par l’Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS) sur des allégations de harcèlement sexuel et de consommation de cocaïne.

David Warburton a démissionné de son siège de Somerton et Frome samedi, laissant Rishi Sunak face à une autre élection partielle potentiellement dommageable.

M. Warburton a déclaré qu’il avait été empêché de « s’exprimer » pendant l’enquête sur l’accusation et a déclaré que 14 mois avaient été « extraordinairement difficiles » pour lutter contre les « allégations malveillantes ».





Le Parlement reste absolument attaché à l’ICGS. Porte-parole de la Chambre des communes

Dans sa lettre de démission, il a dit qu’il n’avait «pas d’autre choix» que de provoquer «le bouleversement d’une élection partielle», déclarant: «J’espère que, ce faisant, je pourrai librement éclairer les méthodes d’un système de contrôle pas adapté à l’usage, afin que les amis et collègues de la Chambre puissent voir le processus pervers par lequel leur propre jugement peut à tout moment être altéré.

Un porte-parole de la Chambre des communes a déclaré: « Le Parlement reste absolument attaché à l’ICGS. »

En réponse au cas de M. Warburton, ils ont déclaré : « L’ICGS du Parlement fonctionne sur la base de la confidentialité au profit de toutes les parties. Il est vital pour l’intégrité de chaque cas et pour le bien-être des personnes impliquées.

« Pour cette raison, nous ne pouvons fournir aucune information sur les plaintes ou les cas, y compris si une plainte a été reçue ou non. »

Le porte-parole a déclaré que depuis leur dernier examen, ils avaient mis en œuvre 30 des 33 recommandations avec un autre examen à venir cette année.

« L’objectif de réduction de la durée des enquêtes doit toujours être mis en balance avec l’exigence primordiale de garantir que les enquêtes sont rigoureuses et solides », ont-ils déclaré.

« L’ICGS reste concentré sur la garantie que les enquêtes peuvent progresser aussi efficacement que possible, ainsi que sur une plus grande transparence et confiance dans ses processus.

« Un travail important a déjà été entrepris pour améliorer le programme, y compris le recrutement d’enquêteurs indépendants supplémentaires. »

Dans une interview avec le Poster Hier, M. Warburton a admis avoir pris de la cocaïne après avoir bu « des tonnes de whisky japonais incroyablement puissant », mais a nié les allégations selon lesquelles il aurait harcelé une assistante politique dans son appartement de Westminster.

La démission de M. Warburton déclenchera une bataille électorale dans sa circonscription du Somerset, ajoutant aux problèmes rencontrés par le Premier ministre qui fait face à au moins deux autres élections partielles après les démissions de Boris Johnson et Nigel Adams.

Il a pris le siège des libéraux démocrates en 2015 et a une majorité de 19 213.

Les concours dans l’ancien siège de M. Johnson à Uxbridge et South Ruislip plus Selby et Ainsty sont prévus pour le 20 juillet.