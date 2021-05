DAVID Walliams a risqué la colère de Simon Cowell dans une apparition audacieuse sur Lorraine ce matin – se moquant de l’étoile « courte » et révélant à quel point il est vraiment petit « sans bottes à talons ».

La bande dessinée de 49 ans a comparé sa co-star de Britain’s Got Talent à la célèbre petite Jawas de la franchise Star Wars – qui mesure un mètre de haut.

7 David a risqué la colère de Simon en révélant à quel point il était vraiment petit

L’anecdote a commencé quand une photo de David debout à côté de Simon, 61 ans, a été projetée sur un écran, avec la rêverie préférée de la télévision: « J’oublie toujours à quel point je suis grand jusqu’à ce que je me tiens à côté de lui. »

Lorraine Kelly a répondu: « Vous êtes assez grande, mais vous n’êtes pas vraiment grande. »

La taille de Simon est publiquement répertoriée comme 5 pieds 8, tandis que celle de David est 6 pieds 1.

La star gloussa en commençant: «Je ne devrais pas vraiment raconter cette histoire…» avant de regarder hors de la caméra comme pour se demander s’il partagera ou non.

7 La bande dessinée a été décontenancée par une photo d’eux ensemble

7 Il a failli ne pas raconter l’histoire

7 David mesure plus de six pieds Crédits: Rex

Décidant de prendre le risque, David a poursuivi: «Une fois, nous revenions de Glasgow dans un jet privé – il porte toujours une botte avec un talon et puis il a son jean.

« Du coin de l’œil, j’ai vu une toute petite silhouette alors que nous traversions la sécurité, j’ai pensé: ‘Qui est-ce?!' »

À peine incapable de parler entre les rires, David a continué: « Ils étaient comme: » Simon a dû enlever ses chaussures pour passer la sécurité « , et honnêtement … Tu sais quand tu vois quelqu’un du coin de l’oeil?

« J’étais comme: ‘Qui est-ce? Je ne savais pas que nous avions un Jawa dans la série! »

Lorraine gloussa en disant à son invité: « Vous allez avoir tellement de problèmes. »

7 Il ne pouvait pas arrêter de rire

7 David a comparé Simon à un Jawa de 3 pieds Crédit: Absolute Film Archive

7 Lorraine a dit qu’il aurait des ennuis avec Simon Crédits: Getty

Ignorant la remarque, il répondit: « Je sais… Mais la bonne chose est qu’il ne se lève pas avant trois heures de l’après-midi. »

David a plaisanté: « Il n’a donc jamais regardé l’émission – il n’a aucune idée de qui vous êtes! »

Les fans de Britain’s Got Talent adorent regarder la relation amour / haine de Simon et David, le couple se chamaillant souvent devant les caméras et se moquant l’un de l’autre dans les interviews.