David Walliams a admis qu’il n’avait pas entendu parler de Simon Cowell depuis que le magnat de la musique s’était cassé le dos dans un accident de vélo électrique d’horreur.

Le comédien de 49 ans, qui joue habituellement sur Britain’s Got Talent aux côtés de Simon, a expliqué qu’il n’avait même pas reçu de carte de Noël de sa co-star.

Les remarques de David sont survenues des mois après que Simon a été contraint de se retirer de la finale de Britain’s Got Talent après s’être cassé le dos en tombant de son vélo électrique au cours de l’été.

S’adressant au magazine Heat, David a révélé que Simon s’était effectivement envolé pour la Barbade où il profitait du temps ensoleillé aux côtés de sa famille.

« Je n’ai pas vraiment entendu parler de lui. Il est actuellement en convalescence à la Barbade. C’est incroyable, n’est-ce pas? Si seulement tout le monde pouvait se remettre en convalescence à la Barbade », a déclaré David à la publication.







Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu un cadeau de Noël de la part de la star de X Factor, David a répondu: « Pas même une carte. »

Il a poursuivi: «Je vais même dire:« Simon, as-tu reçu le livre que j’ai envoyé à Eric? »Et il dira« eh bien, je ne sais pas », comme si c’était une imposition.

« Et vous » l’entendez demander à un assistant « Est-ce qu’un livre est arrivé? » « Je ne sais pas pourquoi je me dérange. »







David devrait apparaître cette année dans l’émission spéciale de Noël Britain’s Got Talent d’ITV le jour de Noël.

La star sera rejointe par ses collègues juges Amanda Holden, Ashley Banjo et Alesha Dixon ainsi que par une foule d’actes reconnaissables.

Bien que Simon ne devrait pas faire une apparition dans le spécial de Noël de Britain’s Got Talent, Hier encore, Amanda a confirmé que Simon reviendrait à l’émission l’année prochaine.







S’exprimant sur Loose Women, Amanda a fait le point sur le rétablissement de Simon et a confirmé qu’il reviendrait pour la saison prochaine.

Elle a dit: « Je lui ai parlé au téléphone il y a quelques semaines et il se sent au sommet du monde et apparemment il a l’air fantastique aussi. »

Amanda a ajouté que Simon serait de retour pour le début du tournage en janvier.

