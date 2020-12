David Walliams dit qu’il a désespérément besoin de retourner dans une pièce pour écrire une comédie avec son vieil ami Matt Lucas.

Le couple, qui a fait des spectacles dont Little Britain ensemble, a récemment réparé leur amère querelle et a fait des plans pour travailler à nouveau ensemble.

Malheureusement, leurs projets ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus, les vieux copains étant incapables de faire quelque chose d’aussi simple que de s’asseoir ensemble dans une pièce pour écrire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’intention de travailler à nouveau avec Matt, David a déclaré au magazine Heat: « Oui, absolument! En bus, cela a été assez difficile, à cause de Covid. Ce que nous ferions normalement maintenant, c’est de passer chaque jour à travailler ensemble les uns aux autres. maisons, écrire, parce que c’est finalement de là que viennent toutes vos idées – simplement être dans une pièce ensemble.







« Mais c’est plus compliqué maintenant. Donc, nous voulons vraiment faire des choses, mais il n’y a pas d’urgence. Nous devons déterminer ce que nous voulons vraiment faire. »

Le juge de Britain’s Got Talent a également parlé de voir son vieil ami présenter le Great British Bake Off pour la première fois, affirmant qu’il apportait «quelque chose de spécial» à l’émission.

Il a déclaré: « J’adore la façon dont il le souhaite avec les cascades et les costumes et l’impression de Boris Johnson. Cela a très bien fonctionné. Cela ressemble au programme dont la nation avait vraiment besoin – c’est un programme d’évasion, amusant et idiot. »

David et Matt ont été vus ensemble pour la première fois en deux ans le mois dernier après avoir réparé leur relation.







Ils ont été vus en train de bavarder alors qu’ils se promenaient ensemble dans le Regent’s Park de Londres avec les deux chiens border terrier de David, Bert et Ernie, qui portent bien sûr le nom d’un autre double acte célèbre.

Le duo a récemment dû s’excuser pour certains de leurs croquis dans Little Britain et leur autre émission Come Fly With Me après une dispute sur leur utilisation du blackface.

Ils se sont excusés suite à la réaction brutale du mouvement Black Lives Matter.







David a déclaré dans un communiqué, très similaire à celui que Matt avait lui-même publié: « Matt et moi avons tous deux parlé publiquement ces dernières années de notre regret d’avoir joué des personnages d’autres races. Une fois de plus, nous voulons préciser que c’était faux et nous sont vraiment désolés. «

Les excuses sont venues trois ans après que Matt a avoué qu’il n’aurait pas joué de personnages noirs dans leurs émissions s’ils avaient pu remonter le temps et refaire le passé.

Dans une interview accordée à The Big Issue en 2017, il a déclaré: «Si je pouvais revenir en arrière et refaire Little Britain, je ne ferais pas ces blagues sur les travestis. Je ne jouerais pas des personnages noirs.

«En gros, je ne ferais pas cette émission maintenant. Cela dérangerait les gens. Nous avons fait une sorte de comédie plus cruelle que je ne le ferais maintenant.