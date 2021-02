David Walliams et Martin Clunes parmi les célébrités pour régler les demandes de dommages-intérêts

David Walliams et Martin Clunes sont parmi un certain nombre de célébrités de haut niveau à avoir officiellement réglé des demandes de dommages-intérêts par piratage téléphonique contre un éditeur de journal à la Haute Cour.

Le juge britannique Got Talent et la star de Doc Martin ont reçu une «compensation substantielle» et des excuses publiques après avoir intenté une action en justice contre Mirror Group Newspapers (MGN), éditeur de The Mirror, Sunday Mirror et The People.

Leurs cas ont été officiellement réglés lors d’une audience jeudi aux côtés des revendications des acteurs Roxanne Pallett, Antony Cotton, Mark et Samantha Womack, Caroline Quentin et son mari Sam Farmer.

Le juge Mann a entendu que Walliams avait allégué qu’il avait été pris pour cible par MGN entre 2003 et 2010, et que ses amis et collègues avaient également été visés pour obtenir des informations privées, 45 articles ayant été publiés à la suite de messages vocaux interceptés ou d’autres techniques illégales.

En 2018, MGN a reconnu sa responsabilité pour l’utilisation abusive d’informations privées en interceptant des messages vocaux en 2004 et d’autres techniques d’information illégales entre 2004 et 2006, admettant également que deux des 45 articles ont été produits par collecte d’informations illégales.

Le tribunal a appris que la star de Little Britain était « extrêmement contrariée » d’apprendre cela en raison de sa relation de travail avec le groupe d’édition sur des projets tels que Pride of Britain et Comic Relief.

Roddy Chisholm Batten, représentant Walliams, a déclaré à la cour: « M. Walliams est également bouleversé et irrité par les efforts déployés par MGN pour envahir sa vie privée.

« Il a souffert de détresse et d’embarras à la suite de l’utilisation abusive de ses informations privées. En interceptant ses messages vocaux, MGN aurait eu connaissance de messages de nature hautement personnelle.

«De nombreux articles identifiés par M. Walliams étaient très intrusifs et ont été publiés à un moment où les médias ont pénétré sa vie.

« Cela a eu un impact très important à la fois sur sa vie personnelle et sur sa vie professionnelle. De nombreuses relations ont été endommagées ou détruites en raison de la conduite de MGN et c’est une source de regret pour M. Walliams. »

En octobre 2020, les deux parties ont convenu de régler la réclamation de Walliams, MGN admettant sa responsabilité, payant une indemnité substantielle et payant ses frais juridiques raisonnables.

L’éditeur du journal a accepté que les méthodes n’aient pas dû être utilisées et s’est également excusé en privé auprès de l’acteur.

Hannah Gornall, représentant Clunes – dont le vrai nom est Alexander Clunes – a déclaré: « Le demandeur a affirmé que ses messages vocaux avaient été piratés par des journalistes de MGN. En conséquence, ces journalistes auraient été au courant des messages personnels laissés sur son téléphone, ou laissés par lui pour d’autres comme la famille et les amis.

« En novembre 2020, les parties sont parvenues à un accord pour résoudre la réclamation du demandeur.

« Dans le cadre de cet accord, le défendeur a accepté de s’engager à ne pas intercepter les messages vocaux du demandeur, de payer une indemnité au demandeur et de se joindre à cette déclaration pour s’excuser auprès du demandeur pour l’utilisation abusive de ses informations privées. »