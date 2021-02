David Walliams admet qu’il va rater le chèque de 1,5 million de livres sterling de Britain’s Got Talent après une furieuse dispute entre les sexes

DAVID Walliams a admis qu’il manquera son chèque de 1,5 million de livres sterling Britain’s Got Talent après l’annulation de la série 2021 de l’émission.

La star de 49 ans n’a pas cherché à cacher ses vrais sentiments sur le coup lors d’une apparition sur Lorraine plus tôt dans la journée.

Les commentaires interviennent quelques mois seulement après que The Sun ait révélé que l’émission de talents ITV était mêlée à une furieuse ligne d’écart de rémunération entre les sexes, car il est apparu que David et Simon Cowell étaient payés plus du double des salaires d’Amanda Holden et d’Alesha Dixon.

S’adressant à David dans l’émission d’aujourd’hui, Lorraine Kelly a demandé: « Il n’y a pas de Britain’s Got Talent, allez-vous le manquer? Allez-vous manquer votre Simon?

David a répondu: « Je vais manquer l’argent! »

Il a gloussé avant d’ajouter: «Je vais certainement rater le spectacle, c’est dommage mais je comprends les raisons.

«Nous ne pouvons pas faire le spectacle comme d’habitude, nous avons besoin du public.

« C’est dommage mais nous reviendrons plus gros et meilleurs l’année prochaine! »

En octobre, The Sun a révélé qu’Amanda et Alesha étaient mécontentes après que des sources d’ITV leur ont dit que leurs homologues masculins avaient des accords salariaux beaucoup plus importants – bien qu’ils fassent exactement le même travail.

Amanda avait 700 000 £, Alesha 450 000 £, David 1,5 million £ et Simon 2,5 millions £.

On a dit que Simon n’était pas au courant de l’énorme écart et se sont battus pour qu’ils obtiennent des augmentations de salaire exceptionnelles après l’annonce de la nouvelle.

Pendant ce temps, la décision finale de retirer le BGT de cette année a été prise le mois dernier, après que les patrons aient eu du mal à le faire fonctionner au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cependant, les initiés espèrent que le programme pourrait revenir comme d’habitude l’année prochaine.

Ils nous ont dit: «Cela a été une décision difficile pour tous ceux qui travaillent sur Britain’s Got Talent de prendre la décision de le repousser.

David Walliams porte ses meilleurs juges NTA pour contrarier Simon Cowell sur Britain’s Got Talent

«Ils avaient réfléchi à l’idée d’organiser le tournage en septembre, mais c’était trop en suspens.

«En fin de compte, la sécurité des stars et de tous les concurrents était la priorité des chefs de spectacle.

«Tout le monde est vidé mais ils savent que BGT sera de retour l’année prochaine, plus grand et meilleur que jamais.»

La série de l’année dernière avait déjà été plongée dans le chaos en raison de la pandémie, l’émission ayant été expulsée pendant plusieurs mois – et Ashley Banjo a dû remplacer Simon lors de la reprise du tournage à l’automne.