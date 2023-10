David Wadhwani, directeur d’Adobe, exprime sa frustration face à la lenteur de l’approbation de l’accord

Adobe Le dirigeant David Wadhwani se demande si les acquisitions technologiques coûteuses devraient prendre aussi longtemps qu’elles doivent recevoir l’approbation des régulateurs gouvernementaux, a-t-il déclaré mardi lors de l’événement en direct du WSJ Tech à Laguna Beach, en Californie.

Adobe, le fabricant de logiciels de conception, s’efforce de finaliser son acquisition de Figma, pour 20 milliards de dollars, que les gens utilisent pour collaborer à la conception d’applications et de sites Web. Les deux sociétés ont annoncé leur rapprochement il y a 13 mois et font face à des enquêtes du ministère américain de la Justice et des organismes de réglementation du Royaume-Uni et de l’Union européenne.

Les commentaires arrivent une semaine après Microsoft a finalisé son achat de 69 milliards de dollars de l’éditeur de jeux Activision Blizzard, près de 21 mois après avoir révélé ses projets pour cet accord. Les avocats de Microsoft ont fait face à la pression des trois mêmes juridictions qu’Adobe et ont attaqué la Commission fédérale du commerce des États-Unis devant un juge du tribunal de district de San Francisco avant d’obtenir finalement l’autorisation d’aller de l’avant.

Adobe a déclaré qu’il prévoyait de conclure l’accord avec Figma en 2023.

Mardi, Wadhwani, président de l’activité médias numériques d’Adobe qui comprend Creative Cloud par abonnement, et principal dirigeant de la transaction, a déclaré que la société s’attend désormais à recevoir une réponse des régulateurs dans les prochains mois. L’Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni indique que la date limite légale pour l’étape actuelle de son enquête est le 31 décembre 2023. Adobe a accepté payer à Figma 1 milliard de dollars si les régulateurs rejettent l’accord ou s’il n’est pas finalisé d’ici la mi-mars 2024.

« La question que nous devrions nous poser est la suivante : cela devrait-il prendre autant de temps ? Dans le cadre d’un processus réglementaire, les conversations devraient-elles prendre autant de temps ? » Wadhwani a déclaré, ajoutant qu’il est important de pouvoir évoluer rapidement en matière d’innovation.

Les outils d’expression créative, les documents et le marketing représentent tous des opportunités de croissance pour Adobe, et Figma est le quatrième pied du tabouret, a déclaré Wadhwani.

Depuis qu’il a révélé son intention d’acheter Figma, Adobe s’est occupé de publier et de promouvoir des outils d’intelligence artificielle générative capables de développer des images et d’autres contenus en réponse à quelques mots d’entrée humaine. Wadhwani a déclaré qu’il pensait qu’il y avait une opportunité pour Figma de faire une IA plus générative lorsqu’il s’agissait de créer automatiquement des conceptions de logiciels. Mais il a dit qu’il ne voulait pas parler au nom de Dylan Field, co-fondateur et PDG de Figma.

« Nous ne sommes pas une société fusionnée », a déclaré Wadhwani.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a tenté de déterminer si l’accord réduirait considérablement la concurrence. Le groupe trouvé qu’Adobe propose toujours à ses clients son outil de conception d’écran XD qui concurrence Figma, même s’il a été mis en place « Mode de Maintenance. » Adobe a répondu que « sur un marché innovant et dynamique, XD ne peut pas être considéré comme un concurrent « important » de Figma ».

