David Victoria Beckham Miami : Victoria et David Beckham irritent les voisins de Miami : « Ils ne sont pas privés »

David et Victoria Beckham ont acheté une propriété de neuf chambres pour 77 millions de dollars à Miami plage en Floride mais les voisins sont énervés par le couple de célébrités . L’adresse de leur achat de nouvelles n’est pas un secret et il y a une file de journalistes, de paparazzi, de fans autour de leur maison. En plus de ça, David Beckham est souvent sur le toit ou sur le balcon sous les acclamations de ses admirateurs.

Des rapports indiquent que les célébrités créent souvent une société à responsabilité limitée pour acheter leur maison, de sorte que l’adresse ne soit pas divulguée et que l’adresse publique reste celle du bureau de l’avocat où la société à responsabilité limitée est enregistrée. Mais Victoria et David Beckham n’ont pas emprunté cette voie et ont acheté la propriété de Miami sous leur propre nom et l’adresse est disponible dans l’annuaire téléphonique.

Les habitants des environs affirment que le quartier est rempli d’yeux inquisiteurs qui viennent apercevoir David et Victoria. Et ce n’est pas difficile. Ils recherchent simplement l’adresse dans l’annuaire téléphonique.

Parmi les autres stars de la région figurent Shaika et Barry Gibb, mais leurs adresses sont privées. « Le monde entier passe, les paparazzis sont là, les maisons sont partout sur le Web et les voisins s’inquiètent pour leur sécurité », a déclaré une source proche, citée dans les rapports.

«Ils auraient aimé que les Beckham n’utilisent pas leur vrai nom. Les quartiers de Miami ne sont pas Beverly Hills, ce sont de nombreuses familles privées et non célèbres.

« Ils ne veulent pas attirer l’attention du public inutilement », ont-ils ajouté.

Le nouveau manoir de Beckham dispose de 13 salles de bains, d’une cuisine extérieure, d’un salon sur le toit et de 124 pieds de façade sur la baie de Biscayne, y compris une zone d’amarrage pour les bateaux. Plus tôt ce mois-ci, une source immobilière locale a affirmé que l’offre de Beckham sur la propriété avait été acceptée et qu’ils prévoyaient d’emménager au début de l’année prochaine, a rapporté le Daily Mail.

Les Beckham ne sont pas nouveaux à Miami. En 2020, ils ont acheté un penthouse de cinq chambres sur un étage complet au centre-ville de Miami.