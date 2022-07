David Trimble, lauréat du prix de la paix dans Ulster Strife, décède à 77 ans

Son premier mariage, en 1968, était avec Heather McComb, qui avait également travaillé au registre foncier. Le couple a perdu des jumeaux à la naissance. Ils ont divorcé en 1976. Deux ans plus tard, M. Trimble a épousé Daphne Elizabeth Orr et ils ont eu quatre enfants – Richard, Victoria, Nicholas et Sarah. Sa femme et ses enfants lui survivent, ont indiqué les médias britanniques.

De plus en plus attiré par la politique, M. Trimble a occupé divers postes dans les années 1970 et a d’abord été lié au Parti progressiste unioniste d’avant-garde de droite, un mouvement radical lié à un groupe paramilitaire. Il s’est activement opposé à un règlement de paix précédent, l’éphémère accord de Sunningdale, qui a été signé en 1973 et s’est effondré en 1974.