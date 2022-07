David Trimble, architecte du pacte du Vendredi Saint en Irlande du Nord, est décédé

Les loyalistes, ou unionistes, étaient en grande partie protestants et souhaitaient que l’Irlande du Nord continue de faire partie du Royaume-Uni. Les républicains irlandais, également connus sous le nom de nationalistes, s’inspiraient principalement de la minorité catholique de la région et plaidaient pour une Irlande indépendante et unie. La lutte entre les deux factions a fait plus de 3 500 morts, alors que l’Irlande du Nord a enduré des années de bombardements, de fusillades et de troubles qui semblaient parfois insolubles.