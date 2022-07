David Trimble, architecte de l’accord de paix avec l’Irlande du Nord, décède à 77 ans

Le parti a déclaré dans un communiqué au nom de la famille Trimble que le politicien unioniste est décédé plus tôt lundi “des suites d’une courte maladie”.

Keir Starmer, chef du Parti travailliste de l’opposition britannique, a qualifié Trimble de “figure imposante de l’Irlande du Nord et de la politique britannique” dans un tweet lundi.

L’UUP était le plus grand parti unioniste protestant d’Irlande du Nord lorsque, dirigé par Trimble, il a accepté l’accord de paix du Vendredi saint.

Trimble a partagé le prix Nobel de la paix 1998 avec le dirigeant catholique modéré John Hume, chef du Parti social-démocrate et travailliste, pour leur travail.

Mais l’UUP et le SDLP se sont rapidement vus éclipsés par des partis plus radicaux – le Parti unioniste démocrate et le Sinn Fein.