David Trimble, architecte de l’accord de paix avec l’Irlande du Nord, décède à 77 ans

David Trimble, ancien premier ministre d’Irlande du Nord qui a remporté le prix Nobel de la paix pour avoir joué un rôle clé dans la fin des décennies de violence en Irlande du Nord, est décédé, a annoncé lundi le parti unioniste d’Ulster. Il avait 77 ans.

Le parti a déclaré dans un communiqué au nom de la famille Trimble que le politicien unioniste est décédé plus tôt lundi “des suites d’une courte maladie”.

Trimble, qui a dirigé l’UUP de 1995 à 2005, a été l’un des principaux architectes de l’accord du Vendredi Saint de 1998 qui a mis fin à trois décennies de conflit violent en Irlande du Nord connu sous le nom de “The Troubles”.

Keir Starmer, chef du Parti travailliste de l’opposition britannique, a qualifié Trimble de “figure imposante de l’Irlande du Nord et de la politique britannique” dans un tweet lundi.

L’UUP était le plus grand parti unioniste protestant d’Irlande du Nord lorsque, dirigé par Trimble, il a accepté l’accord de paix du Vendredi saint.

Il a été le premier chef du parti en 30 ans à rencontrer le premier ministre irlandais à Dublin. En 1997, Trimble est devenu le premier dirigeant unioniste à négocier avec le parti républicain irlandais Sinn Fein.

Trimble a partagé le prix Nobel de la paix 1998 avec le dirigeant catholique modéré John Hume, chef du Parti social-démocrate et travailliste, pour leur travail.

Il est devenu premier ministre du premier gouvernement de partage du pouvoir d’Irlande du Nord la même année, avec Seamus Mallon du SDLP comme vice-premier ministre.

Mais l’UUP et le SDLP se sont rapidement vus éclipsés par des partis plus radicaux – le Parti unioniste démocrate et le Sinn Fein.

Trimble a eu du mal à garder son parti uni alors que le gouvernement de partage du pouvoir était secoué par des désaccords sur le désarmement de l’IRA et d’autres groupes paramilitaires. Des collègues seniors ont fait défection au DUP, Trimble a perdu son siège au Parlement britannique en 2005 et peu de temps après, il a démissionné en tant que chef du parti. L’année suivante, il est nommé à la chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords.

Le partage du pouvoir en Irlande du Nord a traversé de nombreuses crises depuis lors – mais le règlement de paix a largement résisté.

“L’accord du Vendredi saint est quelque chose avec lequel tout le monde en Irlande du Nord a pu être d’accord”, a déclaré Trimble plus tôt cette année. « Cela ne veut pas dire qu’ils sont d’accord avec tout. Il y a des aspects que certaines personnes pensaient être une erreur, mais la chose fondamentale est que cela a été convenu. »

Trimble laisse dans le deuil sa femme Daphné et ses enfants, Richard, Victoria, Nicholas et Sarah.