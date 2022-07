David Trimble, ancien premier ministre et architecte clé de l’accord du Vendredi saint, est mort à 77 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

David Trimble, ancien premier ministre d’Irlande du Nord qui a contribué à mettre fin à des décennies de violence, est décédé à l’âge de 77 ans.

Le parti unioniste d’Ulster, que Trimble a dirigé de 1995 à 2005, a déclaré dans un communiqué que l’homme politique unioniste était décédé lundi “des suites d’une courte maladie”.

Trimble a joué un rôle déterminant dans l’accord du Vendredi Saint de 1998 qui a mis fin à trois décennies de conflit violent en Irlande du Nord connu sous le nom de “The Troubles”.

L’UUP était le plus grand parti unioniste protestant d’Irlande du Nord lorsque, dirigé par Trimble, il a accepté l’accord de paix du Vendredi saint.

Bien qu’un syndicaliste pur et dur lorsqu’il était plus jeune, Trimble est devenu un politicien dont les efforts de compromis sont devenus essentiels pour rassembler les syndicalistes et les nationalistes dans le nouveau gouvernement de partage du pouvoir d’Irlande du Nord.

Trimble a partagé le prix Nobel de la paix 1998 avec le dirigeant catholique modéré John Hume, chef du Parti social-démocrate et travailliste, pour leur travail.

Trimble a perdu son siège au Parlement britannique en 2005 et peu de temps après, il a démissionné de son poste de chef du parti. L’année suivante, il est nommé à la chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords. Le partage du pouvoir en Irlande du Nord a traversé de nombreuses crises depuis lors – mais le règlement de paix a largement résisté.

“L’accord du Vendredi saint est quelque chose avec lequel tout le monde en Irlande du Nord a pu être d’accord”, a déclaré Trimble plus tôt cette année. “Cela ne veut pas dire qu’ils sont d’accord avec tout. Il y a des aspects que certaines personnes pensaient être une erreur, mais l’essentiel est que cela a été convenu.”

Trimble laisse dans le deuil sa femme Daphne et ses enfants Richard, Victoria, Nicholas et Sarah.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.