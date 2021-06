David Tepper dit que le marché boursier va toujours bien après les annonces de la Fed

La légende des hedge funds, David Tepper, pense que la Réserve fédérale a fait du bon travail, montrant que les décideurs politiques ne dorment pas au volant.

Le chef d’Appaloosa a déclaré jeudi matin à Scott Wapner de CNBC que malgré le relèvement par la Fed de son calendrier de hausse des taux d’intérêt, le marché boursier restait bien.

« Je pense que le marché boursier va toujours bien pour le moment », a déclaré Tepper à Wapner.

Les contrats à terme sur Dow ont légèrement baissé jeudi, un jour après que la moyenne des 30 actions ait clôturé de 265 points, soit près de 0,8%, alors que la Fed indiquait deux hausses de taux en 2023. En mars, ils ne s’attendaient à aucune augmentation des taux avant au moins 2024. Banquiers centraux Mercredi, comme prévu, a laissé les taux inchangés à leurs niveaux proches de 0% et n’a fait aucune mention d’un ajustement du programme massif d’achat d’obligations de la Fed à l’époque de Covid.

Mercredi, la Fed a également relevé son estimation de l’inflation à 3,4%, un point de pourcentage supérieur à la projection de mars. Cependant, la déclaration de politique générale d’après la réunion de juin a continué de maintenir que les pressions inflationnistes sont « transitoires », même si les données les plus récentes sur les prix de gros et à la consommation ont montré que l’inflation augmentait à un rythme jamais vu depuis plus d’une décennie.

Le rendement du Trésor à 10 ans a rebondi autour de jeudi matin, s’échangeant de part et d’autre de 1,57%. Le rendement à 10 ans, qui évolue à l’inverse du prix, était juste en dessous de 1,5% quelques instants avant les annonces de la Fed.

Environ une semaine avant la réunion de la Fed de mars, Tepper a déclaré à Joe Kernen de CNBC qu’il était très difficile d’être baissier sur les actions et il pensait que la vente des bons du Trésor qui avait fait monter les taux était probablement terminée.

Trois mois plus tard, il avait raison sur les deux points. Les rendements obligataires ont été touchés dans une fourchette de négociation et le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des records lundi. À la clôture de mercredi, ces indices boursiers étaient encore à moins de 1% de ces sommets. Le Dow Jones était à plus de 2% de son dernier record de clôture début mai.