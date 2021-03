DAVID Tennant est sur le point de présenter un nouveau drame policier de la BBC appelé Inside Man.

C’est un Sin’s Lydia West, 27 ans, devrait également jouer dans la série aux côtés de l’ancienne star de Doctor Who, 49 ans, qui sera écrite par Steven Moffat.

La série se concentrera sur un condamné à mort américain, un enseignant enlevé et un vicaire dans un village anglais.

La plate-forme de streaming géante Netflix diffusera également le nouveau programme en quatre parties, qui verra les trois personnages très différents se croiser de manière inattendue.

Moffat et son épouse Sue Vertue, qui servira de producteur exécutif de l’émission, sont très heureux de travailler sur la nouvelle série.

« Nous sommes un peu stupéfaits et très excités par le talent d’acteur que nous parvenons à rassembler pour ce spectacle, nous sommes impatients de sortir de notre bunker fermé et de nous mettre au travail. »

Chris Sussman de Netflix a déclaré: «Nous sommes ravis de faire équipe avec la BBC sur une autre série brillante de l’esprit ingénieux de Steven Moffat.

«Il est impossible d’en dire trop sur Inside Man sans dévoiler des spoilers – disons simplement que les scripts sont diaboliquement intelligents, que le casting est fantastique et à ce stade, personne d’autre que Steven ne sait comment cela va se terminer.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat fructueux avec BBC One, BBC Studios et Hartswood Films et sommes ravis de proposer cette série à un public mondial. »

Le tournage devrait commencer plus tard cette année et l’émission sera diffusée sur BBC One et BBC iPlayer au Royaume-Uni, et sur Netflix en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Lydia a posté une photo de l’annonce sur elle Instagram compte avec la légende: « Cette équipe! », suivi de deux cœurs d’amour.

En janvier, il a été annoncé que la star de Des, David Tennant, se joindrait à son beau-père Peter Davison, 69 ans, pour reprendre leurs rôles de Time Lord pour un spin-off de Doctor Who.

Davison a joué le cinquième médecin au début des années 80, tandis que Tennant a été élu « meilleur médecin de tous les temps » pour son mandat de dixième médecin entre 2005 et 2010.

Ils unissent leurs forces pour la spéciale audio, Out of Time: The Gates of Hell, qui voit les deux médecins se battre contre les Cybermen, des cyborgs qui sont l’un des nombreux ennemis récurrents de Doctor Who.