David Tennant moqué par JK Rowling après la victoire de Kemi Badenoch – et tout s’est passé aussi bien que prévu

David Tennant est considéré par beaucoup comme un trésor national – avec ses performances acclamées dans des domaines comme Docteur Who, Broadchurch et Bons présages – à tel point que beaucoup se précipiteront à sa défense lorsqu’il sera sous le feu des critiques du nouveau leader conservateur. Kemi Badenoch ou, plus récemment, auteur JK Rowling.

Pour récapituler, Tennant contrarié les politiciens conservateurs lorsqu’il a reçu un British LGBT Award pour Celebrity Ally en juin dernier et a déclaré dans son discours de remerciement qu’il souhaitait que Badenoch « se taise » et espérait un monde où elle « n’existe pas ».

La députée du nord-ouest de l’Essex et ancienne ministre des Femmes et de l’Égalité critique depuis longtemps la politique identitaire et les droits des trans.

Enregistrements divulgués à partir de 2018 et publiés par Vice en septembre 2021, Badenoch s’est plaint du fait que « les hommes utilisent les toilettes des femmes » et a qualifié les femmes trans d’« hommes » – des remarques qui, selon un porte-parole du gouvernement à l’époque, étaient « prises hors de leur contexte ».

Et plus récemment, en juin, elle a présenté son intention de modifier la loi sur l’égalité de sorte que « le sexe dans la loi signifie le sexe biologique » s’ils gagnaient les élections générales de juillet, ce qu’ils n’ont absolument pas fait.

Badenoch a ensuite relancé sa dispute avec Tennant lorsqu’elle a signalé son intention de se présenter à la tête du Parti conservateur en septembre, en publiant une vidéo présentant les remarques originales de l’acteur et une nouvelle réponse dans laquelle elle a déclaré qu’elle « ne se taireait pas ».

« Quand vous avez ce type d’establishment culturel qui essaie de maintenir les conservateurs au plus bas, vous avez besoin de quelqu’un comme moi, qui n’a pas peur de Doctor Who ou de qui que ce soit, et qui va se battre contre eux, et ne les laissera pas essayer de nous maintenir au plus bas.

« Cela ne m’arrivera pas », a-t-elle déclaré.

Deux mois plus tard, Badenoch est désormais la nouvelle chef des conservateurs. L’élection à la direction s’est terminée samedi et les résultats finaux lui ont valu plus de 53 000 voix, contre 41 388 pour son rival Robert Jenrick.

La victoire a été célébrée par ses partisans, ainsi que par Harry Potter l’écrivaine Rowling, qui a également fait la une des journaux pour ses opinions anti-trans.

Dans deux tweets Samedi, elle a écrit : « Mes pensées et mes prières accompagnent David Tennant en cette période très difficile.

« Je suis ravie qu’une femme qui défendra les droits fondés sur le sexe dirige désormais l’opposition et même s’il y a certainement des points sur lesquels nous ne sommes pas d’accord politiquement, j’admire son intelligence et son courage. »

Sans surprise, de nombreux utilisateurs de X/Twitter se sont précipités pour défendre l’acteur, soulignant que Tennant ne se soucie probablement pas de l’élection de Badenoch autant que Rowling le suggère :

D’autres en ont profité pour saluer les réalisations de Tennant :

Ensuite, il y a ceux qui ont souligné que Tennant était un père solidaire, étant donné que lui et sa femme Georgia sont compris comme ayant un enfant non binaire nommé Wilfred :

Rowling a déjà attaqué Tennant et sa position sur les droits des trans, l’auteur ayant critiqué les commentaires de ce dernier sur Badenoch plus tôt cette année en affirmant que l’acteur – qui a joué dans l’adaptation cinématographique de son quatrième Harry Livre de potier, Le gobelet de Feu – était fait partie des « Talibans du genre ».

Pendant ce temps, Tennant aurait empêché Rowling d’apparaître pendant son mandat en tant que Docteur dans Docteur Whole showrunner Russell T Davies affirmant que l’acteur pensait que l’idée impliquant l’écrivain « ressemble à une parodie ».

