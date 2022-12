David Tennant dit que la série sur l’empoisonnement de Litvinenko est opportune

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – David Tennant se souvient d’avoir vu dans les nouvelles l’image d’Alexandre Litvinenko allongé dans un lit d’hôpital. C’est une photographie que l’acteur a recréée – avec le soutien de maquilleurs, de prothésistes et du département artistique – pour son rôle-titre dans “Litvinenko”. La mini-série de quatre épisodes écrite par George Kay suit l’enquête sur ce qui s’est passé après que Litvinenko – un ancien agent du KGB qui a fait défection et est devenu un critique de la Russie – a été tué par empoisonnement en 2006.

Tennant dit qu’ils étaient motivés pour bien faire les choses et ont ressenti le « poids de la responsabilité » de l’histoire récente.

“Les ondulations de ce moment se font encore sentir dans l’étang dans lequel nous nageons tous encore. Tout le monde voulait aborder cela avec un respect pour le matériau, qui va peut-être au-delà de ce à quoi on pourrait plus facilement s’attendre”, déclare le ” Docteur Who” acteur.

Litvinenko est mort à Londres après avoir bu du thé contenant des matières radioactives dans un hôtel avec deux hommes russes. Il a passé trois semaines à l’hôpital mais a parlé à la police depuis son lit, commençant l’enquête sur ce qui serait son meurtre.

Tennant s’émerveille « du fait même que Sasha (Litvinenko) ait dû survivre contre vents et marées, les chances écrasantes, aussi longtemps qu’il l’a fait… pour qu’ils puissent identifier ce qu’était son poison, d’où il venait, comment cela s’est passé…”

Au cœur de la série se trouve Marina Litvinenko, interprétée par Margarita Levieva. Le combat de Marina Litvinenko pour que son mari ne soit pas oublié et sa persévérance dans l’enquête et les affaires judiciaires sont au cœur de la série.

En septembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a soutenu les conclusions d’une enquête britannique de 2016 selon laquelle deux agents russes étaient responsables du meurtre de Litvinenko.

Marina Litvinenko a également inspiré le dévouement de ceux qui travaillent sur la série.

“Soudain, on passe d’une histoire qui parle de politique et de la dynamique de la diplomatie mondiale à une histoire très brute, très personnelle et qui parle de famille”, explique Tennant.

“Et si nous pouvons lui permettre (Litvinenko) une victoire dans la mort, alors ça devrait être ça.”

“Litvinenko” met également en vedette Neil Maskell, Mark Bonnar et Stephen Campbell Moore. La série fait ses débuts sur Sundance Now et AMC+ le 16 décembre.

Tennant a pratiqué un accent et des phrases russes virtuellement avec un entraîneur de dialecte avant le tournage. Il est fier de la production et s’intéresse à la réaction des téléspectateurs à sa description des événements d’il y a 16 ans.

“Cela semble plus pertinent”, dit-il, compte tenu de la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine.

Lorsqu’il s’agit de choisir des projets, Tennant opte pour ceux qui se sentent pertinents, passionnants et différents, comme “Litvinenko”. Il a eu des rôles principaux dans “Le tour du monde en 80 jours” et “Good Omens”, qui lancera sa deuxième saison l’année prochaine sur Amazon Prime Video. Il revient également à “Doctor Who”.