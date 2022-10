David Suzuki annonce sa retraite de The Nature of Things, dit qu’il est prêt à se concentrer davantage sur l’environnementalisme

Après 44 ans d’animation d’émissions de CBC La nature des choses, Le mandat de David Suzuki touche à sa fin. Bien que la saison à venir soit sa dernière, cela ne signifie pas nécessairement que le public verra ou entendra moins parler de l’écologiste canadien emblématique – et parfois controversé.

“C’est le moment le plus important de ma vie”, a déclaré Suzuki à CBC News dans une interview. “Je déteste appeler ça une retraite. Je passe juste à autre chose.”

Sa dernière saison avec la série axée sur la nature et la science sera lancée en janvier. Dans un communiqué, la direction de CBC a déclaré que de nouveaux plans d’hébergement seraient confirmés “dans les semaines à venir”.

Suzuki a déclaré qu’il était très enthousiaste quant à l’avenir de l’émission.

Ces dernières années, l’homme de 86 ans a pris du recul par rapport à la série, apparaissant moins souvent devant la caméra. Il se moque de son âge, disant qu’il a “bien dépassé ma date de péremption”.

Suzuki a dit qu’il voulait prendre sa retraite pendant un certain temps, mais est resté avec le spectacle pour s’assurer que La nature des choses ne serait pas annulé après son départ.

“Les gens dans les médias pensent, ‘Oh mon Dieu, La Nature des chosesest-il toujours allumé ?”, a-t-il dit. “Tu as raison, il est toujours allumé !”

Le spectacle – et Suzuki – ont parcouru un long chemin depuis qu’il a commencé à animer en 1979.

Lorsqu’il a lancé sa carrière dans la radiodiffusion dans les années 1960, le style décontracté de Suzuki s’est démarqué.

“J’avais un bandeau et des cheveux jusqu’aux épaules et des lunettes de grand-mère, et les scientifiques étaient scandalisés que ce hippie parle de science”, a-t-il déclaré.

Suzuki a commencé à animer l’émission Quirks & Quarks de CBC Radio en 1975. Scientifique de formation qui a terminé huit années d’études postsecondaires aux États-Unis, son introduction au journalisme a commencé par une série d’épisodes télévisés sur la génétique, diffusés sur une chaîne locale de CBC Alberta sur Les dimanches matins. (Collection de photos fixes de la SRC)

Mais Suzuki a réussi à se connecter avec le public et il a emmené des Canadiens avec lui pour explorer une gamme de sujets.

À travers La nature des chosesSuzuki a partagé sa passion pour la science et la nature avec le grand public – de l’explication du fonctionnement d’un stylo à bille à la discussion de la bataille des années 1980 sur l’exploitation forestière à Haida Gwaii en Colombie-Britannique, anciennement connue sous le nom d’îles de la Reine-Charlotte.

C’est en interviewant des Haidas que Suzuki a dit qu’il avait compris pour la première fois comment la nature et les humains sont interconnectés.

“A travers eux, j’ai vu qu’il n’y avait pas d'”environnement là-bas”… l’environnement est ce qui fait de nous ce que nous sommes”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Un militant haïda parle à David Suzuki de son opposition à l’exploitation forestière : Guujaaw explique à Suzuki pourquoi les Haida s’opposent à l’exploitation forestière. David Suzuki discute avec l’activiste et artiste haïda Guujaaw (alors appelé Gary Edenshaw) des raisons pour lesquelles les Haïdas s’opposent à l’exploitation forestière. L’interview est tirée du documentaire Windy Bay, qui a été diffusé pour la première fois sur The Nature of Things en 1982.

Craint que l’environnementalisme ait échoué

Au cours de son long mandat en tant que communicateur scientifique et écologiste, Suzuki a acquis la réputation de dire ce qu’il pense – et parfois d’atterrir dans l’eau chaude.

Il a fait des déclarations controversées sur la sécurité des aliments génétiquement modifiés. Le consensus général de la majorité des scientifiques et des Organisation mondiale de la santé est que les OGM sont sûrs, bien que certains membres du public restent méfiants, selon une enquête du Pew Research Center.

L’année dernière, Suzuki était accusé d’incitation à l’écoterrorisme pour dire que si le gouvernement ne prend pas le changement climatique au sérieux, les gens vont faire sauter des pipelines. Les critiques ont également suggéré que l’écologiste est un hypocrite pour avoir vécu dans une maison riveraine de plusieurs millions de dollars à Vancouver.

Suzuki tient une bannière avec des manifestants opposés aux plans d’expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan, à Burnaby, en Colombie-Britannique, en mars 2018. (La Presse canadienne)

Suzuki s’est défendu, affirmant que les trolls et les médias peuvent sortir ses mots de leur contexte ou les déformer.

“Ce type d’attaque est utilisé comme une raison d’éviter tout ce que je dis. Mais cela ne signifie pas que le message n’est pas réel”, a déclaré Suzuki à Ian Hanomansing de CBC.

Suzuki est à la fois irrévérencieux et autocritique alors qu’il réfléchit à son héritage.

En repensant à sa carrière à l’antenne, il a déclaré qu’il se sentait privilégié d’avoir fait partie de la série et est fier de ce qu’il a accompli, bien qu’il ne considère pas cela comme son seul accomplissement.

Suzuki a déclaré qu’il espérait que les gens auraient appris quelque chose de son travail, mais a ajouté que “quand je serai mort, je me fous de ce que les gens pensent de moi. Je serai mort.”

Quant à son activisme environnemental, Suzuki a déclaré qu’il avait encore du travail à faire.

Suzuki, à gauche, et la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, 16 ans, prennent la parole avant une marche pour le climat à Montréal le 27 septembre 2019. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

“Globalement, j’ai l’impression d’être un raté, de faire partie d’un mouvement qui a échoué”, a-t-il déclaré. “Tout ce que je veux, c’est pouvoir dire à mes petits-enfants : ‘J’ai fait du mieux que j’ai pu.'”

Suzuki a déclaré qu’il pensait que la clé pour lutter contre le changement climatique était d’amener les gens à changer leur façon de penser à la nature.

“Nous sommes intimement liés. Il n’y a pas de séparation entre nous et l’air, entre nous et la nature”, a-t-il déclaré.

Il se réjouit d’avoir bientôt plus de temps libre à consacrer au mouvement écologiste.

“Nous pouvons maintenant dire la vérité”

Alors qu’il passe à la prochaine phase de sa vie, Suzuki a déclaré qu’il croyait que maintenant plus que jamais, il était de sa responsabilité d’appeler les choses comme elles étaient.

“Je n’ai pas besoin de baiser le cul de qui que ce soit pour obtenir un emploi, une augmentation ou une promotion”, a-t-il déclaré. “Je suis libre maintenant, en tant qu’ancien.

“En tant qu’ancien, vous êtes bien au-delà de vous soucier de plus de pouvoir, d’argent ou de renommée. Nous pouvons maintenant dire la vérité. Nous pouvons regarder en arrière et dire” c’est BS. “”

Il y a quelques jours à peine, Suzuki a fait exactement cela lors d’une conférence de presse en Colombie-Britannique et a accusé le gouvernement fédéral de “conneries” pour avoir fait la promotion du tourisme tout en ne parvenant pas à lutter contre les changements climatiques.

Il attribue à son père le mérite de lui avoir appris à prendre position. Suzuki se souvient avoir été sermonné par son père alors qu’il était au lycée pour avoir adopté une position “namby-pamby” sur une question en tant que président du corps étudiant.

“Il a dit:” Si vous voulez que tout le monde vous aime, alors vous n’allez pas défendre quoi que ce soit. Il y aura toujours des gens qui s’opposeront à vous ou ne seront pas d’accord avec vous. “”

Un jeune Suzuki, à droite, un Canadien d’origine japonaise de troisième génération, est représenté avec deux de ses sœurs dans un camp d’internement à Slocan City dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, entre 1942 et 1945. (Archives nationales du Canada)

Suzuki, un Canadien d’origine japonaise de troisième génération, a passé une partie de son enfance dans un camp d’internement à l’intérieur de la Colombie-Britannique avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père a été envoyé aux travaux forcés par le gouvernement canadien.

Il a déclaré que son expérience pendant la guerre faisait partie des raisons pour lesquelles la justice sociale et l’activisme étaient importants pour lui.

Lorsqu’on lui a demandé ce que son enfance penserait de l’endroit où il se trouve maintenant, Suzuki s’est arrêté.

“Je suppose qu’il serait surpris. Je n’ai aucune idée de ce qu’il penserait.”

Voyage de “scientifique émérite” à diffuseur de télévision

Suzuki, un scientifique de formation, a déclaré qu’il n’avait jamais prévu de devenir un diffuseur à plein temps. Après huit ans d’études postsecondaires aux États-Unis, il revient au Canada en 1962 avec l’intention de poursuivre une carrière de généticien.

“Dans mon esprit, j’étais un scientifique chevronné”, a déclaré Suzuki. “Je voulais me faire un nom en génétique – et à ma grande surprise, lorsque j’ai postulé pour une subvention de recherche, on m’a donné 4 200 $.”

Suzuki a dit qu’il ne pouvait pas croire le manque de financement pour la recherche canadienne, comparativement à ses pairs américains qui recevaient des subventions de dizaines de milliers de dollars.

“J’ai dit: ‘Qu’est-ce qui se passe? Le Canada et la science sont comme un marigot.'”

REGARDER | David Suzuki, “l’affiche sexy de la science”: David Suzuki, “l’affiche sexy de la science” David Suzuki fait sourciller avec une publicité promotionnelle audacieuse.

C’est en partie ce qui a poussé Suzuki à partager sa passion pour la science avec le pays.

Son introduction au journalisme a commencé par une série d’épisodes télévisés sur la génétique, diffusés sur une chaîne locale de CBC Alberta le dimanche matin. Suzuki enseignait alors au département de génétique de l’Université de l’Alberta.

“J’ai commencé à rencontrer des gens sur le campus qui ont dit : ‘J’ai vraiment aimé l’émission que tu as faite la semaine dernière.'”

Suzuki s’est dit surpris du nombre de personnes qui regardaient la télévision un dimanche.

“C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que c’était un médium puissant.”

Il deviendra plus tard le premier animateur de l’émission de radio de CBC bizarreries et quarkset en 1979, il a pris la relève en tant qu’hôte de La nature des chosesqui a fait ses débuts en novembre 1960.

“Je voulais que les Canadiens sachent que la science est importante”, a déclaré Suzuki.

Même si les gens ont maintenant une mine d’informations à portée de main, Suzuki s’inquiète du bilan de la désinformation.

Suzuki, photographié en conversation avec Ian Hanomansing de CBC, dit que son objectif a toujours été d’enseigner aux Canadiens que la science est importante. (Ben Nelms/CBC)

“Je voulais que les gens obtiennent plus d’informations. Eh bien, ils l’ont maintenant … C’est vraiment un état atroce, et les gens ne savent pas comment parcourir ce fatras d’informations”, a-t-il déclaré.

“Mais j’espère que même si c’est un cloaque là-bas, que La nature des choses continuera à scintiller comme un bijou.”

Suzuki a déclaré qu’il appréciait profondément son temps avec le spectacle et les opportunités qu’il lui a donné d’apprendre des autres.

“J’ai eu une course merveilleuse”, a-t-il déclaré.