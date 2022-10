David Suzuki aborde la diatribe climatique chargée de blasphèmes

Les petits pas du gouvernement canadien vers la résolution de la crise climatique sont “embarrassants”, a déclaré lundi le célèbre écologiste David Suzuki tout en développant les critiques grossières qu’il a lancées lors d’une annonce fédérale la semaine dernière.

“Nous sommes le seul des pays du G7 à ne pas avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre en dessous des niveaux de 1990”, a déclaré Suzuki à Power Play de CTV News Channel.

“Nous n’avons même pas plafonné nos émissions. Nous sommes 20 % au-dessus de nos niveaux de 1990, et nous disons que nous sommes des leaders ? Comment pourrions-nous être des leaders avec ce genre de bilan ?”

Suzuki attendait un hydravion au centre-ville de Vancouver vendredi lorsqu’il est tombé sur une conférence de presse avec le ministre du Tourisme Randy Boissonnault, qui à un moment donné a fait remarquer la vue panoramique sur le front de mer des montagnes de la côte nord de la région.

“Si une image vaut mille mots, la vue d’aujourd’hui en vaut un million”, a déclaré le ministre.

Suzuki a été rebuté par le commentaire, notant que la vue était obscurcie par une épaisse fumée provenant de plusieurs incendies de forêt à proximité, ce qui a entraîné un avis sur la qualité de l’air pour une grande partie du Lower Mainland de la Colombie-Britannique.

Ce ciel brumeux est resté tout au long du week-end et toute la journée de lundi, tout comme le temps anormalement chaud et sec qui a provoqué des conditions de sécheresse dans de nombreuses régions de la province et renversé des dizaines de records de température quotidiens dans diverses communautés.

“La saison des incendies se termine normalement en septembre”, a déclaré Suzuki à Mike Le Couteur de Power Play. “L’environnement qui est cette grande attraction que nous vantons est menacé.”

Lorsque l’annonce fédérale d’un nouveau financement de 1,2 million de dollars pour le tourisme a pris fin et qu’un membre du personnel du gouvernement a ouvert le microphone aux questions, Suzuki a décidé de monter sur scène – en livrant plusieurs jurons tout en accusant les fonctionnaires de ne pas avoir agi sur le changement climatique.

“C’était juste une opportunité qui s’est présentée. Il se trouve que j’étais là”, a-t-il déclaré.

Suzuki a déploré que le changement climatique demeure une question politique partisane au Canada, soulignant l’engagement du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, de révoquer la taxe sur le carbone, et a envisagé un gouvernement de dirigeants élus qui pourraient se rallier à la cause comme ils l’ont fait au début de la pandémie de COVID-19.

“Toutes les parties se sont réunies et ont agi comme nous le devrions en cas d’urgence”, a-t-il déclaré, ajoutant que les impacts actuels et à venir du changement climatique devraient être traités de la même manière.

“C’est une urgence.”

Poursuivant sa critique du gouvernement fédéral, Suzuki a noté que l’approbation par le Canada du mégaprojet pétrolier offshore controversé de Bay du Nord à Terre-Neuve en avril est intervenue quelques jours seulement après que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a qualifié l’investissement dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles de “folie morale et économique”. “

Le soutien continu à l’industrie des combustibles fossiles ne peut être contrebalancé par ce que Suzuki a décrit comme des progrès mineurs vers la résolution du problème.

“Une augmentation de taxes ici, une incitation là-bas, un petit parc ici, ce sont des augmentations”, a déclaré Suzuki. “Nous devons commencer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre très rapidement – pas zéro net d’ici 2050, dès maintenant.”