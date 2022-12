David Stewart et DeKalb éliminent Sycamore – Shaw Local

DeKALB – David Stewart a déclaré qu’il devait travailler pour se faire gazer lors de ses matchs et espérait que le match de vendredi contre son rival Sycamore lui procurerait cette expérience.

Mais lorsque le senior de DeKalb a eu une chance d’obtenir une épingle dans son match de 195 livres dans une bataille serrée entre les équipes à l’époque, il s’est lancé et l’a obtenu, aidant les Barbs à s’éloigner pour une victoire de 51-27.

“J’avais l’impression que je devais obtenir l’épinglette pour mon équipe parce que c’était un peu serré, mais à la fin, nous avons en quelque sorte juste [pulled away]”, a déclaré Stewart. “Si ce n’était pas comme ça, je l’aurais probablement laissé tomber parce que c’était un démontage rapide. Ce que j’ai besoin de pratiquer, c’est de me fatiguer et de travailler sur ma fatigue.

Les Barbs menaient 33-21 avec quatre matchs à jouer, mais Stewart et Lamar Bradley à 220 ont ramassé des quilles pour mettre le match hors de portée, et les deux derniers matchs se sont soldés par des forfaits.

Stewart, comme beaucoup de lutteurs Barb cette année, est plus âgé mais n’a pas eu la chance de devenir universitaire derrière un groupe de lutteurs talentueux qui ont obtenu leur diplôme l’année dernière.

“Ces gars étaient JV, mais ils étaient derrière de très bons gars et ils s’entraînaient très dur”, a déclaré l’entraîneur de DeKalb, Sam Hiatt. “Beaucoup de gens nous sous-estiment parce que nous avons beaucoup d’enfants universitaires de première année. Mais ils se sont entraînés dur et ils sont prêts.

Hiatt a déclaré que Stewart devenait de plus en plus confiant au fil de l’année. Il est allé 4-1 lors d’un tournoi majeur dans l’Iowa la semaine dernière et a une fiche de 10-1 cette saison.

Il a obtenu un retrait précoce contre Gable Carrick à 195 et s’est retrouvé avec l’épingle en première période.

“Je me suis entraîné pour aller de mieux en mieux, être lourd, les fatiguer”, a déclaré Stewart. « C’est pire pour eux si je craque. Ils se fatiguent vite. Je me fatigue, mais ce n’est pas aussi mauvais pour moi que pour eux.

Hiatt a déclaré qu’il était satisfait de la façon dont ses aînés se sont comportés alors qu’Austin Martin et Nate Sauer ont également ramassé des épingles pour les Barbs. Jalen Airhart et Lamar Bradley ont également obtenu des épingles pour les Barbs, tandis que Hudson Aikens a gagné 7-0.

“C’est toujours une rencontre amusante, une atmosphère amusante”, a déclaré Hiatt. «Nous essayons de garder les enfants concentrés, mais peu importe ce que vous leur dites … les enfants sont toujours plus excités et tout. C’est une rencontre amusante chaque année.

Pour Sycamore, Tyler Lockhart et Zack Crawford ont gagné par chutes. Gus Cambier a remporté une victoire 6-2. Et Ethan Bode a remporté un thriller à 170 contre Elvis Mora.

Les deux lutteurs ont continué à faire des allers-retours, Mora obtenant un retrait pour commencer les choses en premier, puis échangeant trois revers en environ 30 secondes. Mora a commencé la deuxième période en bas et a de nouveau obtenu un revers, mais encore une fois Bode a répondu.

Cette fois, cependant, Bode, un étudiant de première année, a pu faire un geste et obtenir une épingle pour les Spartans.

“C’était un va-et-vient là-bas”, a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Randy Culton. “Bode savait qu’il était dans une position, il savait que le gars était à plat. Alors on lui a dit de rester là. C’était un bon match. »

Culton a déclaré qu’il aimait la façon dont les Spartans (4-5) progressaient cette année alors que les joueurs de football tentaient de se remettre en forme pendant que l’équipe luttait contre la maladie et les blessures. Il a également déclaré qu’il aimait l’avenir du programme présenté vendredi, avec les collégiens spartiates en tête des Barbs.

“Nous devons juste limiter leurs erreurs”, a déclaré Culton. “C’est à peu près tout et continuez à pousser à travers cela. Dans le grand schéma des choses, cette rencontre ne signifie vraiment rien d’autre qu’une défaite ou une victoire sur le record.