David Starkey dans une affirmation bizarre selon laquelle la gauche veut remplacer l’Holocauste par Black Lives Matter

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les militants de gauche sont « jaloux » de l’Holocauste et veulent le remplacer par l’esclavage, a déclaré un historien de premier plan dans un discours bizarre à la conférence National Conservatism à Londres.

David Starkey a affirmé que des groupes tels que Black Lives Matter tentaient de détruire la « culture blanche » et « de faire exactement ce qui a été fait à la culture allemande à cause du nazisme et de l’Holocauste ».

Il a déclaré : « La détermination est de remplacer l’Holocauste par l’esclavage. En d’autres termes, c’est pourquoi les juifs subissent une telle attaque de la gauche, il y a de la jalousie, fondamentalement. Il y a la jalousie de la primauté morale de l’Holocauste et une détermination à le remplacer par l’esclavage.

Les commentaires de l’historien ont été rapidement condamnés, Daniel Sugarman, directeur des affaires publiques du Board of Deputies of British Jews, tweetant qu’il s’agissait de « tentatives pathétiques de creuser un fossé entre les communautés » qui « ne fonctionneront pas ».

Le Dr Starkey, un expert de l’histoire des Tudor, a déjà été critiqué pour ses commentaires sur l’esclavage et le mouvement Black Lives Matter, notamment lors de la couverture du couronnement sur GB News lorsqu’il a été accusé de racisme pour avoir affirmé que Rishi Sunak n’était « pas pleinement ancré dans notre culture ».

Il a par la suite nié que ses commentaires étaient racistes, affirmant qu’il faisait référence au Premier ministre comme étant un « libéral international typique » sans aucun intérêt pour les « valeurs » britanniques.





Je crains, en fait je déteste, l’impatience impitoyable et inhumaine des perfectionnistes utopistes, qu’ils soient maoïstes ou agents de l’État islamique ou des guerriers progressistes de la justice sociale. Nigel Biggar, professeur émérite, Université d’Oxford

Dans son discours à la conférence sur le conservatisme national mercredi, le Dr Starkey a renouvelé sa critique de Black Lives Matter, niant que le mouvement se soucie de la vie des Noirs.

Sous les applaudissements du public, il a déclaré: «Des mouvements comme la théorie critique de la race et Black Lives Matter ne sont pas ce qu’ils prétendent être.

« Ce sont des tentatives de détruire toute la légitimité de la tradition politique et culturelle occidentale.

«L’idée qu’ils sont là pour défendre la vie des Noirs est une notion absurde. Ils ne se soucient pas des vies noires, ils ne se soucient que de la destruction symbolique de la culture blanche. Nous devons être absolument clairs à ce sujet.

Il a ajouté: «Le récit de Black Lives Matter est que la culture occidentale et la culture anglo-américaine en particulier sont fondamentalement moralement défectueuses, elles sont caractérisées par la marque de Caïn et leur stratégie est de faire exactement ce qui a été fait à la culture allemande à cause du nazisme. et l’Holocauste.

Downing Street a déclaré que M. Sunak n’était pas d’accord avec les remarques, mais a déclaré que la présence des ministres Michael Gove et Suella Braverman était une « affaire pour eux ».

« Il ne serait pas d’accord avec ces commentaires mais … en ce qui concerne la participation ministérielle spécifique, ce serait une question pour eux », a déclaré un porte-parole du n ° 10.

Au cours de la séance du matin de la conférence, le public a également entendu Nigel Biggar, professeur émérite de théologie à l’Université d’Oxford, qui a soutenu que l’Empire britannique avait un bilan moral « mitigé » et a nié qu’il y avait une raison de payer des réparations aux anciennes colonies. .

Il a dit : « En tant que chrétien, Burkean conservateur, je ne m’attends pas à la perfection dans les affaires humaines. Ceux qui gouvernent, tout comme ceux qui sont gouvernés, sont des créatures et des pécheurs, limités et imparfaits.

« Même si je reconnais le devoir de se repentir et de s’améliorer, je m’attends à ce que même les efforts humains les plus nobles soient gâchés par un pouvoir limité, une stupidité morale et un échec coupable.

« Et donc je crains, en fait je déteste, l’impatience impitoyable et inhumaine des perfectionnistes utopiques, qu’ils soient maoïstes ou agents de l’État islamique ou des guerriers progressistes de la justice sociale. »

Il a ajouté : « Une grande partie de ce que nos ancêtres ont réalisé était extraordinaire. Nous devons nous en souvenir, nous devons l’admirer, nous devons le conserver et nous devons en tirer parti.

Le professeur Biggar a également critiqué le nationalisme écossais comme étant basé sur une fausse version « Braveheart » de l’histoire.

Il a déclaré: «Quand trop d’Écossais, à mon avis, s’alignent sur l’indépendance écossaise, ils le font, la plupart d’entre eux, pas parce qu’ils ont analysé les politiques.

« Ils le font en grande partie parce qu’ils habitent avec imagination une vision du passé qui est fausse, un passé Braveheart qui excite une indignation et un ressentiment nationalistes injustifiés contre les Anglais et contre la Grande-Bretagne aujourd’hui. »