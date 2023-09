David Sobey, qui a contribué à transformer Sobeys en géant national de l’épicerie, est décédé à 92 ans

On se souvient d’un ancien président et chef de la direction de Sobeys Inc. pour son rôle dans la transformation de l’épicier de Stellarton, en Nouvelle-Écosse, d’une entreprise régionale en une entreprise multimilliardaire.

Le décès de David Sobey a été annoncé mardi dans un communiqué publié par Empire, la société mère de l’épicier. Il avait 92 ans.

Fils de Frank et d’Irene Sobey, David a rejoint l’entreprise dès son plus jeune âge et a dirigé l’entreprise pendant de nombreuses années aux côtés de ses frères William et Donald.

« David était un grand épicier, un grand détaillant et un grand homme d’affaires qui a joué un rôle déterminant dans la croissance phénoménale de Sobeys, d’une chaîne d’épicerie régionale, bâtie par son père, à une entreprise nationale de vente au détail et de distribution de produits alimentaires qui sert aujourd’hui des millions de Canadiens sur sur une base hebdomadaire », a déclaré Jim Dickson, président d’Empire dans le communiqué.

Lorsque David est né en 1931, il n’y avait que quelques magasins Sobeys au pays, tous situés à proximité de la ville natale de la famille.

Frank Sobey, au centre, et ses trois fils, de gauche à droite, David, Donald et William, posent pour une photo pour souligner le 75e anniversaire de Sobeys en 1982. (Sobeys inc.)

Mais au moment de son décès, l’épicier s’était développé et exploitait plus de 1 500 magasins à travers le Canada, générant un chiffre d’affaires annuel d’environ 31,5 milliards de dollars et employant 131 000 personnes, a déclaré Empire.

Un magasin Sobeys à Halifax, en Nouvelle-Écosse, est visible sur cette photo d’archives de 2022. (Craig Paisley/CBC)

Un supermarché Sobeys est visible sur cette photo d’archive datant de 1970. (Archives de Radio-Canada)

Même si l’entreprise possède depuis longtemps des épiceries partout au Canada, David et sa famille sont restés déterminés à conserver leur siège social à Stellarton, là où tout a commencé.

David a été président du conseil et chef de la direction de Sobeys Inc. de 1986 à 1995, puis président du conseil de 1995 jusqu’à sa retraite en 2001. Il est resté membre du conseil d’administration d’Empire jusqu’en 2015.

Il était également connu pour sa philanthropie, en particulier son association durable avec l’Université St. Mary’s à Halifax, siège de la Sobey School of Business, et le David Sobey Centre for Innovation in Retailing and Services.

En 2019, il a fait un don personnel de 9 millions de dollars à l’école, dans le cadre d’un don total de 18 millions de dollars de la Fondation Sobey et de Sobeys Inc., le plus gros don à l’université de son histoire.

« Nous sommes honorés d’avoir eu son soutien et nous nous engageons à continuer de nourrir sa vision d’un secteur de vente au détail dynamique au Canada », a déclaré l’université dans un communiqué publié sur son site Internet.

Mardi après-midi à Canning, en Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tim Houston a exprimé ses condoléances,

« C’est un triste jour pour la famille, c’est un triste jour pour la Nouvelle-Écosse et c’est une triste nouvelle pour moi personnellement », a déclaré Houston. « David était une personne très perspicace et une voix très apaisante. J’ai énormément apprécié mes interactions avec lui et il me manquera. »

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de David Sobey aujourd’hui. Il était un ardent défenseur de la croissance et de la prospérité du comté de Pictou, de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique. pic.twitter.com/QlKYRembio —@TimHoustonNS

David Sobey a été précédé par ses parents et ses deux frères et laisse derrière lui son épouse Faye, son fils Paul, sa fille Janis, sa sœur Dianne Sobey ainsi que 10 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants.

Les modalités des funérailles seront annoncées par la famille à une date ultérieure.

PLUS D’HISTOIRES À LA UNE