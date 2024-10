David Simon est énervé par l’apparente censure russe de The Wire

David Simon, créateur de séries acclamées et très queer Le fil– prend en charge l’ensemble de l’opération russe en un tweet incroyablement énervé.

« J’ai été informé que les deux services de streaming russes proposant Le fil dans ce pays, ont systématiquement supprimé les scènes et les dialogues indiquant qu’Omar Little est homosexuel », a-t-il commencé, avant de se lancer directement dans la jugulaire : « Sachez, espèce de connards arriérés, qu’Omar Little de Baltimore, dans le Maryland, est gay sans vergogne et, bien que fictif. , infiniment plus dur à cuire et tactiquement efficace que tous les conscrits et voyous libérés sur parole que vous avez envoyés dans le hachoir à viande en Ukraine. Non pas qu’ils feraient mieux d’envahir l’ouest de Baltimore. Il a conclu: « Mais merci d’avoir regardé, je suppose. » Ouais, c’est le gars qui a créé Le fil, Très bien.

Le célèbre braqueur de Baltimore a été joué par le regretté Michael K. Williamsqui a parlé de se mettre dans la peau d’un personnage gay dans ses mémoires posthumes de 2022, Scènes de ma vieco-écrit par Jon Sternfeld. « Quant à l’homosexualité d’Omar, c’était révolutionnaire il y a 20 ans, et j’avoue qu’au début j’avais peur de jouer un personnage gay », écrit-il dans un extrait du livre. via Vautour. « Je pense que ma peur initiale à l’égard de la sexualité d’Omar venait de mon éducation, de la communauté qui m’a élevé et des stéréotypes tenaces sur les personnages gays. Une fois que j’ai réalisé qu’Omar n’était pas efféminé, que je n’avais pas besoin de parler ou de marcher de manière flamboyante, une grande partie de cette peur s’est envolée. J’ai fait mien Omar. Il n’a pas été écrit comme un type, et je ne le jouerais pas comme tel.

Il a également contextualisé à quel point la sexualité d’Omar était révolutionnaire en écrivant : « Il y a vingt ans, les hommes, surtout les hommes de couleur, ne s’embrassaient pas à la télévision. Je ne veux pas dire que c’était rare ; Je veux dire que cela ne s’est pas produit.

Le fil est loin d’être le premier média à être censuré en Russie et, malgré le tweet virulent de Simon, ce ne sera pas le dernier. Cela ne s’est pas arrêté des dizaines de fans de sortir pour voir Barbie l’année dernière, même s’il n’a jamais été publié correctement dans le pays. Espérons que le même type de fanbase engagé recherchera la version inédite de Le fil.