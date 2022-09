David Silva, légende de Manchester City, condamné à une amende après avoir blessé une femme lors d’une bagarre

Le milieu de terrain de la Real Sociedad, David Silva, a été condamné à une amende de 1 080 euros (1 065 $) pour une bagarre avec une jeune femme lors d’un festival aux îles Canaries, selon une condamnation dont l’AFP a eu connaissance jeudi.

L’incident s’est produit en juin au carnaval de Maspalomas et Silva a admis avoir attrapé la femme, la faisant tomber au sol, où elle a subi de multiples blessures mineures.

Silva a été impliqué “dans une bagarre entre plusieurs personnes” selon la peine et son action a causé à la victime “des douleurs cervicales post-traumatiques, des ecchymoses au coude gauche et des coupures aux genoux et aux jambes”.

Deux autres personnes ont admis leur culpabilité et ont été condamnées pour leur rôle dans l’incident.

Silva, qui a joué pour Manchester City pendant 10 ans avant de rejoindre la Real Sociedad en 2020, est un ancien international espagnol qui a remporté la Coupe du monde en 2010 et le Championnat d’Europe en 2008 et 2012.

