David Shrigley veut vos couilles : « Juste une des nombreuses œuvres d’art stupides que j’ai réalisées au fil des ans » | Art

M.Elbourne regorge de balles de tennis et pas seulement à cause de l’Open d’Australie. De l’autre côté de la Yarra, à l’intérieur de la National Gallery of Victoria, se trouvent précisément 8 510 balles de tennis – des rangées soignées de jaune fluo bordant une salle d’un blanc immaculé. Cela ressemble à un magasin de baskets mais ça sent étrangement la voiture neuve. Il s’agit du Melbourne Tennis Ball Exchange, une œuvre de l’artiste britannique David Shrigley, où vous pouvez prendre une nouvelle balle de tennis et laisser derrière vous une vieille balle en mauvais état. En particulier s’il s’agit d’une vieille boule de manky – et non d’une pomme, qu’une personne à Londres a tenté de laisser derrière elle lorsque Shrigley a organisé pour la première fois l’Exchange en 2021.

«C’est juste prétentieux», se moque l’artiste. « Et quelqu’un d’autre a apporté une très grosse balle de tennis. Tout le monde veut faire quelque chose de différent, n’est-ce pas ? La plupart du temps, les gens se contentaient d’écrire des gros mots dessus.

Un commentaire dadaïste sur le commerce : le Melbourne Tennis Ball Exchange. Photographie : Tim Carrafa

Melbourne regorge également de Shrigley et pas seulement à cause du Tennis Ball Exchange. Très biensa sculpture géante en bronze représentant un pouce distendu, se trouve à l’extérieur de la galerie dans le cadre de la triennale NGV, tandis que ses dessins étranges et mémorables peuvent être trouvés sur des cartes de vœux, des torchons et même des gonflables de piscine dans les boutiques de cadeaux à travers le pays – vous peut reconnaître son chose de cygne ou sa peinture d’une glace intitulée La vie est fantastique.

Le Tennis Ball Exchange fait partie de l’évolution de Shrigley vers un art public interactif ; l’année dernière, il a tiré 6 000 exemplaires du Da Vinci Code et imprimé une nouvelle édition de 1984 de George Orwell. Comme une grande partie du travail de Shrigley, il avait un sens (un rappel de la valeur de la démocratie qui permettait également de collecter des fonds pour des œuvres caritatives) tout en étant profondément drôle (son livre sur Orwell a été vendu par un magasin caritatif de Swansea qui avait plaidé pour que les gens arrêtent de donner des exemplaires). du Da Vinci Code).

Really Good de David Shrigley devant le NGV. Photographie : Sean Fennessy

Shrigley décrit le Tennis Ball Exchange comme une sorte de commentaire dadaïste sur le commerce : échanger quelque chose contre exactement la même chose est intrinsèquement idiot. “Et je me suis dit : tout le monde a une pièce pleine de balles de tennis sales, comme moi, et voudra les échanger contre une belle nouvelle”, donc je pense que c’est assez généreux de ma part”, dit-il avec hauteur. « Je pensais que ce n’était qu’une des nombreuses œuvres d’art stupides que j’ai réalisées au fil des ans. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que les gens l’utilisent pour créer des œuvres d’art. Cela montre qu’il n’est pas possible d’anticiper le comportement du grand public – même si j’avais prévu que certaines personnes juraient à leur sujet.»

Le Melbourne Tennis Ball Exchange a ouvert ses portes vendredi. Certains ont déjà laissé des balles de tennis richement décorées. On a un message de soutien pour Alex de Minaur. (Le fait que l’Exchange soit à Melbourne en même temps que l’Open d’Australie est une pure coïncidence, dit le NGV, bien que quelques joueurs prévoient de s’y rendre.) Une balle semble étrangement tachée de sang. Quant à moi, j’en ai ramené un sale et couvert de bave de mon chien, Maple Syrup ; elle a été plutôt indifférente à ce bal donc je ne me sens pas coupable de le laisser dans une galerie. Un participant me tend un petit sac griffé pour y ranger ma nouvelle balle, ce qui me semble une touche soignée ; plus tard, Shrigley m’informe qu’il s’agit secrètement d’une mesure visant à empêcher les gens de les pousser vers l’art.

Qu’y a-t-il sur cette balle ? Photographie : Tim Carrafa

Vous pourrez apporter des balles au NGV jusqu’au 28 janvier, date à laquelle le Melbourne Tennis Ball Exchange fera partie de la collection permanente de la galerie. Le GNV est autorisé à le prêter à d’autres galeries, mais avec une règle : elles ne peuvent pas remplacer les nouveaux ballons une fois qu’ils sont partis. “Ce qui signifie que cela continuera à changer partout où cela se produira”, déclare Shrigley. « À terme, il n’y aura plus de belles balles propres, donc les gens devront prendre une décision très critique quant à savoir laquelle des anciennes prendre. À la fin, il ne restera que les plus suspects, avec de la salive et de la saleté dessus.

Même si une grande partie du travail de Shrigley comporte un message, une partie compte plus pour lui que pour nous. Il me raconte la fois où il a utilisé les toilettes d’une fonderie de bronze qu’il fréquente et qui étaient équipées d’un vieux ventilateur d’extraction sifflant. “J’ai donc fabriqué un nouveau ventilateur d’extraction fonctionnel qui était complètement silencieux, sauf que je me suis enregistré en train de faire une impression du son que faisait l’ancien et qu’un ingénieur du son l’a branché pour qu’il fasse du bruit lorsque vous l’allumez.” Pourquoi? “Pourquoi?” dit-il incrédule. « C’est de l’art, c’est pourquoi. Et je peux faire ce que je veux parce que j’ai gagné beaucoup d’argent et je peux gaspiller cet argent en créant des œuvres d’art stupides.

« Les expositions ne peuvent pas uniquement consister à démontrer mes idées intelligentes » … au sein du Melbourne Tennis Ball Exchange. Photographie : Tim Carrafa

Au-delà d’un tas de vieilles balles de tennis, l’Exchange a donné à Shrigley quelque chose de tout à fait inattendu : une clarté professionnelle. « Je fais toujours des dessins et ils sont transformés en produits dérivés et diffusés sur les réseaux sociaux, peu importe – c’est pour cela que je suis célèbre », dit-il.

« Mais je suis devenu ambivalent quant à l’idée des expositions : elles ne peuvent pas simplement consister à démontrer mes idées intelligentes. Ils doivent être quelque chose qui change constamment, qui nécessite que d’autres personnes leur donnent un sens. C’est le fait que j’ai eu autant de succès qui signifie que je peux fabriquer ces déchets étranges et indésirables. Mais certains d’entre eux, comme le Tennis Ball Exchange, fonctionnent étrangement.

« J’ai plaisanté plus tôt sur la générosité, mais en réalité, les gens donnent moi quelque chose. J’avais un peu pataugé et je ne savais pas vraiment pourquoi je faisais les choses. Cela m’a donné une raison d’être à nouveau vraiment excité.