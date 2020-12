L’ancien gardien d’Arsenal David Seaman soutient son ancien club pour revenir du derby du nord de Londres contre Tottenham avec les trois points lors de leur rencontre dimanche.

Tottenham entame les matches du week-end en tête du championnat et à huit points d’avance sur ses voisins.

Arsenal n’a pas remporté de match de championnat à Tottenham depuis mars 2014 et la saison dernière, ils ont été battus 2-1 après avoir pris les devants grâce à Alexandre Lacazette.

Les Gunners ont désespérément besoin d’une victoire après une mauvaise forme qui les a vus glisser à la 14e place du tableau et marquer seulement 10 buts en autant de matchs cette saison.

Mais malgré l’entrée dans le jeu en tant qu’outsider, Seaman pense qu’Arsenal peut se faufiler.

« Le match avec les Spurs va être difficile », a déclaré Seaman au podcast Target Men.

« Je ne peux pas nous voir garder une feuille blanche, mais je pense que nous pouvons remporter une victoire 2-1.

« Ils [Spurs] sont une bonne unité et ils ont un bon mélange de joueurs, surtout avec leur force de frappe [Harry] Kane et [Heung-Min] Fils et maintenant avec [Gareth] Bale là aussi.