David Seaman admet qu’il est surpris que Mikel Arteta ait gelé Mesut Ozil à Arsenal, affirmant que « quelque chose a dû se passer personnellement entre eux ».

Le vainqueur de la Coupe du monde, Ozil, a découvert son destin au début de la saison lorsque le patron des Gunners a décidé de le laisser hors de son équipe de Premier League et d’Europa League.

La décision était très controversée étant donné qu’Ozil est à la fois le joueur le plus ancien et le mieux payé d’Arsenal, gagnant 350000 £ par semaine.

Un certain nombre d’experts et d’anciens joueurs d’Arsenal ont eu leur mot à dire sur la situation à Ozil ces derniers mois, et Seaman est le dernier à donner son avis.

Et comme beaucoup de ses contemporains, l’ancien gardien de but des Gunners pense qu’Arteta a peut-être commis une erreur, d’autant plus qu’Arsenal réclame une figure créative au milieu du parc.

Seaman a déclaré au podcast The Target Men: « Je suis surpris qu’Arteta choisisse d’omettre Mezut Ozil parce qu’il est un joueur de qualité.

« Je pense que quelque chose s’est passé personnellement entre eux deux, parce que le laisser de côté, et sur l’argent qu’il a dépensé, est une grande déclaration et pour moi c’est un peu un gaspillage, car c’est toujours un joueur de qualité.

« Quand vous regardez l’équipe d’Arsenal, nous réclamons un joueur comme celui-là, alors pourquoi ne pas construire votre équipe autour d’Ozil plutôt que de simplement le laisser sur le terrain et de le laisser partir. »