David Seaman de Masked Dancer révèle que la légende d’Arsenal a compris qu’il était “immédiatement” dans l’émission

La star de THE Masked Dancer, David Seaman, a révélé qu’une légende d’Arsenal savait qu’il était dans l’émission dès qu’il a vu Post.

David a participé au jeu de devinettes hilarant dans le cadre du tout premier duo à orner la scène.

TVI

Le couple marié a été démasqué après que Frankie se soit blessé[/caption]

Getty

La légende d’Arsenal, Ian Wright, a su que c’était David instantanément[/caption]

Le gardien de but est apparu aux côtés de sa femme, Frankie, qu’il a rencontrée après avoir participé à l’émission de patinage de célébrités ITV Dancing on Ice.

Bien qu’ils aient laissé les fans deviner pendant plusieurs semaines, le duo a été démasqué par l’hôte Joel Dommett après avoir subi une blessure à l’entraînement, ce qui signifiait qu’ils ne pouvaient plus participer au programme.

Mais David a révélé qu’il y avait des visages très célèbres qui savaient que c’était lui à l’intérieur du costume Post tout de suite.

L’ancienne star du football a révélé que la légende d’Arsenal, Ian Wright, avait compris que c’était lui “immédiatement”.

En savoir plus sur le danseur masqué homme drole Les téléspectateurs de Masked Dancer sont convaincus qu’ils savent qui est Pearly King SPECTACLE DÉMASQUÉ ! J’étais dans The Masked Dancer et voici les secrets des coulisses de l’émission

David a déclaré: “Tous mes amis m’envoyaient des SMS et je n’arrêtais pas d’envoyer l’emoji riant, cela pouvait être un oui ou cela pouvait être un non et je me disais” Je n’appelle ni ne parle à personne “.

“Wrighty (Ian Wright) était sur moi, il était comme ‘c’est toi, n’est-ce pas’, j’ai juste mis un visage souriant.”

David a admis qu’il était difficile de le cacher aux gens qui devinaient que c’était lui et sa femme danseuse sur glace.

L’homme de 59 ans a en outre révélé que le comédien, présentateur et star de The Masked Singer, Mo Gilligan, avait découvert qu’il était derrière le masque.





Le champion de football a déclaré: “C’était tellement drôle parce qu’après nous avons fait Soccer Aid et Mo (Gilligan) était dans l’équipe du reste du monde.

“Alors que nous nous promenions après, il a dit” Vous avez fait Masked Dancer, n’est-ce pas “. J’étais comme ‘Chut’, tu ne peux le dire à personne.

Le couple a quitté l’émission populaire du samedi soir après que Frankie se soit blessé à la cheville lors des répétitions d’un prochain numéro de l’émission.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de sa blessure, Frankie a déclaré: “La blessure remonte à environ trois mois et demi que nous avons filmé l’émission.

“Ça va beaucoup mieux maintenant, presque de retour à pleine puissance.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle était de retour sur la glace, Frankie a répondu : « Ça s’annonce bien, ce ne sera pas loin.

L’animateur Joel Dommett a expliqué au panel: “Malheureusement, Pillar a chuté pendant les répétitions, et je suis absolument ravi de vous dire que sur avis médical, ils ont dû se retirer de la compétition.”

Érotème

La paire est apparue sous le nom de Pillar and Post au programme[/caption]

TVI

La blessure de Frankie les a empêchés d’aller plus loin[/caption]

Getty

Mo Gilligan savait aussi que c’était David[/caption]