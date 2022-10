David Seaman de Masked Dancer révèle la vérité sur la vilaine blessure qui a fait sortir sa femme Frankie de la série

David Seaman de MASKED Dancer a révélé la vérité derrière la vilaine blessure qui a fait sortir sa femme Frankie de la série.

L’émission de samedi du programme ITV a vu le couple marié se révéler comme Pillar and Post.

AP : Association de la presse

David Seaman de The Masked Dancer a parlé de la blessure de son Frankie qui signifiait qu’ils devaient se retirer du spectacle[/caption]

TVI

Le couple marié a participé à la série de l’émission de cette année[/caption]

Ils ont été forcés de se retirer du Masked Dancer après que Frankie se soit blessée à la cheville pendant les répétitions.

David a expliqué ce qui s’était passé dans un épisode récent de son podcast Seaman Says.

Il a déclaré: «C’était une triste façon de sortir. C’était tellement bizarre.

«Nous venions de faire une répétition complète dans le studio à côté, et nous marchions vers le studio principal réel et parce que nous avons toutes les visières et tout ce que vous pouvez à peine voir.

«Je tenais Frankie et elle vient de se rouler la cheville dans un nid-de-poule du parking.

«Quand elle est descendue pour la première fois, je me suis dit:” Oh, qu’est-ce qui s’est passé là-bas “, puis j’ai pensé qu’elle se relèverait dans une minute. Mais non, elle ne l’a pas fait.

«Ils l’ont emmenée directement à l’hôpital et ont tout passé aux rayons X. Heureusement, rien n’était cassé, mais elle l’avait vraiment retourné.

«Elle pouvait enlever le chapeau une fois à l’intérieur, mais elle était toute vêtue de noir.





“Ils lui ont fait enlever son sweat à capuche, celui qui dit ‘ne me parle pas’, et elle a dû en mettre un sans marque.

“Toutes les infirmières ont tout de suite chronométré Frankie et elles pensaient toutes qu’elle suivait un programme de patinage et elles ont accepté cela.”

Cela survient juste un jour après que Frankie a rompu son silence à la suite de sa sortie de choc de l’émission.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de sa blessure, Frankie a déclaré: “La blessure remonte à environ trois mois et demi que nous avons filmé l’émission.

“Ça va beaucoup mieux maintenant, presque de retour à pleine puissance.”