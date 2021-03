David Schwimmer révèle que la réunion des amis aura lieu le mois prochain, mais nie les rumeurs disgracieuses qu’Ellen DeGeneres accueillera

DAVID Schwimmer a confirmé la date de tournage de la réunion tant attendue des Amis, mais a révélé qu’Ellen DeGeneres n’organiserait pas l’événement spécial.

La star de NBC a parlé des retrouvailles de la série dans une conversation avec Andy Cohen, alors qu’il révélait que l’émission spéciale reprogrammée commencerait bientôt à tourner.

David, 54 ans, a parlé de l’événement lors de son entretien avec le Bravo producteur sur Andy Cohen de Sirius XM en direct.

L’acteur, qui a joué Ross Geller dans la sitcom bien-aimée, a déclaré qu’il retrouverait ses camarades de casting « dans un peu plus d’un mois ».

Andy, 52 ans, a évoqué la spéciale tant désirée en demandant: « Avez-vous tiré quelque part? »

« En fait, dans un peu plus d’un mois, je pars à Los Angeles », a avoué le natif de New York, près d’un an après la date de tournage d’origine.

« Donc, enfin, je veux dire, nous avons trouvé un moyen de le filmer en toute sécurité et il y aura une partie de celui-ci que nous avons filmé à l’extérieur à cause, vous savez, des protocoles de sécurité. »

Des rumeurs circulaient au cours de l’année écoulée selon lesquelles l’animateur de télévision socialement disgracié Ellen Degeneres serait l’hôte de la spéciale HBO Max, qui a présenté la prochaine ligne de questions d’Andy.

« Est-ce qu’Ellen héberge ça? » demanda l’étoile Bravo, ce à quoi David répondit brièvement: «non».

Ellen, 63 ans, a été annulée cette année, après que bon nombre de ses anciens membres du personnel se soient manifestés pour affirmer qu’elle avait favorisé une «culture de travail toxique».

« Elle ne l’est pas, » continua Andy, « Savez-vous, pouvez-vous dire qui est? » il a poussé.

« Vous savez quoi, je ne sais pas si je peux réellement, » admit l’acteur.

« Ouais. J’aurais dû le découvrir. Euh, d’accord. Ce n’est pas Ellen, ce n’est pas Billy Crystal. Je pourrais te dire qui ce n’est pas. »

«Andy est-ce toi? s’enquit-il, bien que la star de Watch What Happens Live ait répondu: « Oh mon Dieu. J’aimerais que ce soit le cas. »

Le Amis Le spécial réunion a été confirmé pour la production en février 2020 et devait être tourné en mars.

Le plan initial était que le réseau publie le programme pour célébrer le lancement de HBO Max, mais les plans ont été contrecarrés en raison de la pandémie de Covid-19.

En avril, HBO a révélé que les retrouvailles ne filmeraient pas dans les délais et seraient plutôt diffusées en août 2020.

Malheureusement, cette date a également été abandonnée car le casting a refusé de filmer pratiquement sans utiliser le décor original à l’étape 24, dans le lot Warner Brothers à Burbank, en Californie.

En novembre, membre de la distribution Matthew Perry a tweeté une mise à jour pour la production, affirmant que l’équipage fixait son objectif en mars 2021.

« La réunion des amis est reportée au début du mois de mars. On dirait que nous avons une année chargée à venir. Et c’est comme ça que j’aime ça », écrit-il.

Le casting complet, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matthew Perry reviendront pour le mini redémarrage, 16 ans après avoir terminé la dernière saison.

Les amis ont été diffusés pendant 10 saisons du 22 septembre 1994 au 6 mai 2004, et ont suivi six amis alors qu’ils vivaient la vie à New York.

En janvier, star Lisa Kudrow a révélé qu’elle avait déjà filmé quelques scènes pour les retrouvailles.

«Il y a différentes facettes, et nous avons déjà tourné des paquets de choses.

«J’ai déjà pré-tourné quelque chose, donc nous le faisons définitivement parce que j’ai déjà tourné un petit quelque chose», a-t-elle partagé.