David Sacks : L’entrepreneur controversé qui organise l’événement Ron DeSantis 2024 avec Elon Musk

David Sacks, entrepreneur et investisseur en capital-risque, accueillera le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le PDG de Tesla Elon Musk lors d’une conversation audio sur Twitter Spaces mercredi 24 mai, où M. DeSantis devrait annoncer sa campagne pour le président 2024.

M. Sacks, 50 ans, est un ami de longue date de M. Musk et un partisan de M. DeSantis.

Bien que le nom de M. Sacks ne soit pas aussi important que celui d’autres géants de l’industrie technologique, l’entrepreneur a une longue histoire de leadership et d’investissement dans de grandes entreprises comme PayPal, Yammer, Facebook, Airbnb et plus encore.

Ces dernières années, M. Sacks est devenu un donateur majeur pour les campagnes politiques de républicains individuels comme JD Vance et M. DeSantis.

Quelle est l’expérience de M. Sacks ?

M. Sacks – qui est né au Cap, en Afrique du Sud en 1972 et a déménagé au Tennessee avec sa famille dans son enfance – a été directeur des opérations (COO) et chef de produit pour PayPal de 1999 à 2002. Il a été surnommé une partie de la « Mafia Paypal », un groupe d’anciens employés de PayPal qui ont ensuite eu des entreprises technologiques prospères, comme M. Musk.

En 2008, il a fondé Yammer, qui est devenue l’une des sociétés de logiciels en tant que service à la croissance la plus rapide. En 2012, Yammer a été racheté par Microsft pour 1,2 milliard de dollars.

M. Sacks a cofondé la société de capital-risque Craft Ventures en 2017, dont il reste associé.

Il a aussi le podcast Tout compris aux côtés de ses collègues entrepreneurs Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis et David Friedberg.

L’année dernière, il a été largement rapporté que M. Sacks aidait son ami de longue date, M. Musk, dans les coulisses lorsque son ami né en Afrique du Sud a acquis Twitter.

En quoi croit M. Sacks ?

Comme M. Musk, M. Sacks dit qu’il est un partisan de la liberté d’expression.

Dans un article de blog sur Moyen en 2021, M. Sacks a critiqué les grandes plateformes de médias sociaux technologiques pour avoir interdit définitivement les politiciens.

Sa croyance en la liberté d’expression a été reprise plus récemment dans une interview avec la personnalité conservatrice Benny Johnson.

M. Sacks a accusé les médias de ne pas autoriser les militants anti-vaccins et le candidat démocrate à la présidentielle Robert F Kennedy Jr à parler librement et a remis en question la justification des critiques selon laquelle M. Kennedy répandait de la désinformation.

L’entrepreneur a également exprimé son soutien à Tucker Carlson après son licenciement inattendu de Fox News.

M. Sacks a également critiqué ouvertement la politique américaine envers l’Ukraine à la suite de l’invasion russe qui a commencé en février 2022.

En un morceau pour Le conservateur américain L’année dernière, M. Sacks a proposé une fin pacifique à la guerre, notamment la tenue de référendums sur l’avenir du Donbass et de la Crimée, tous deux illégalement occupés par les forces russes en 2014.

Sur Twitter, M. Sacks critique vivement les États-Unis pour leur implication dans le conflit Ukraine-Russie et s’est heurté à plusieurs reprises à des critiques de Vladimir Poutine, notamment l’ancien ambassadeur américain en Russie Michael McFaul.

En octobre, M. Musk a retweeté un article que M. Sacks a écrit pour Newsweek dans lequel il a fait valoir que le soutien militaire continu à l’Ukraine pourrait conduire à la « Woke War III ». L’article lui-même était une réponse au contrecoup que M. Musk a reçu à propos d’un Sondage Twitter suggérant un accord de paix qui favoriserait fortement les intérêts russes.

Dans son Newsweek article, M. Sacks a écrit : « Il n’y aura pas de résolution pacifique à ce conflit que l’Amérique n’a pas au moins participé à la négociation, et nous devrions diriger l’effort. Au lieu de cela, nous nous en remettons aux Ukrainiens et à leurs exigences maximalistes, augmentant les sanctions contre la Russie alors que Poutine renforce sa rhétorique contre l’Occident.

Bien qu’il ait été critiqué pour ses opinions franches malgré son manque d’expérience en politique étrangère, il a fait valoir que son manque d’expertise est en fait un avantage: « Ne pas être membre du MIC [military industrial complex] est clairement un avantage pour comprendre le conflit.

Quels candidats politiques M. Sacks a-t-il soutenus ?

Depuis les années 1990, M. Sacks a soutenu les candidats républicains et démocrates selon OpenSecrets.

Ses dons les plus importants sont allés au PAC soutenant le sénateur JD Vance du GOP Ohio, le PAC conservateur Purple Good Government, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom et le Comité national républicain.

Au cours des deux dernières années, M. Sacks a exprimé son soutien vocal à M. DeSantis sur Fox News et Twitter, ainsi qu’un don à sa campagne politique.