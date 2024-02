David Rubenstein voulait acheter les Orioles depuis longtemps

Comme les matchs de baseball eux-mêmes, le souhait de David Rubenstein de posséder les Orioles n’avait pas de calendrier précis.

Mais Rubenstein, qui a joué dans la Petite Ligue de Baseball à Baltimore et a fréquenté le Baltimore City College, avait longtemps dit à ses amis qu’il espérait avoir l’opportunité de tenter un jour d’acheter le club de sa ville natale.

“Cela traîne depuis très longtemps”, a déclaré mardi dans une interview Edward Mathias, conseiller principal du groupe Carlyle, qui connaît Rubenstein depuis plus de 50 ans. “Mais pendant longtemps, la famille Angelos n’a pas voulu vendre.”

Lors d’une discussion à Bethesda en 2018 organisée par l’Economic Club of Washington, DC, alors gouverneur. Larry Hogan a fait rire le public lorsqu’il a suggéré à Rubenstein : « Une idée, David, pourrait être que vous achetiez les Orioles. »

La franchise de la réponse de Rubenstein aurait pu en surprendre certains dans l’auditoire.

“Eh bien, s’ils sont à vendre, j’y réfléchirai”, a déclaré Rubenstein, un philanthrope coprésident du Carlyle Group, une société d’investissement mondiale basée à Washington DC.

Rubenstein, 74 ans, fait partie des personnes les plus riches de la planète. Forbes le classe au 790e rang, avec une valeur nette de 3,7 milliards de dollars. Depuis qu’il a fondé Carlyle en 1987, Rubenstein a supervisé sa croissance massive. L’entreprise gère désormais 382 milliards de dollars d’actifs, avec 28 bureaux dans le monde.

La famille Angelos a conclu un accord pour vendre les Orioles à un groupe dirigé par Rubenstein dans le cadre d’un accord valorisant le club de balle à 1,725 ​​milliard de dollars. Le groupe comprend d’autres hommes d’affaires, des dirigeants et philanthropes du Maryland, ainsi que la légende des Orioles, Cal Ripken Jr., que la Major League Baseball encourage depuis longtemps à rejoindre un groupe de propriété si l’équipe était vendue. L’accord doit encore être approuvé par la MLB.

Les fans se demanderont sans aucun doute quel genre de propriétaire sera Rubenstein.

David Rubenstein, fondateur et PDG de la société de capital-investissement Carlyle Group, parle du marché et des récentes difficultés économiques lors de la conférence SABEW. (André F. Chung/Photo d’archives du personnel)

Karl Merton Ferron / Soleil de Baltimore John Angelos, président-directeur général des Orioles de Baltimore, écoute le manager Brandon Hyde lors de l’entraînement de printemps pour la saison 2023 des ligues majeures dans les installations des Orioles à Sarasota, le 19 février 2023.

Kenneth K. Lam/Baltimore Sun Le gouverneur Wes Moore, à droite, avec le président-directeur général des Orioles, John Angelos, lors de la journée d’ouverture de la saison 2023 à Oriole Park à Camden Yards. 7 avril 2023. (Kenneth K. Lam/Baltimore Sun)

Amy Davis / Soleil de Baltimore Louis Angelos, à gauche, et son frère John Angelos, à droite, avec Mike Elias, qu’ils ont choisi comme vice-président exécutif et directeur général des Orioles.

Le propriétaire et patriarche de la famille Peter Angelos, 94 ans, dont la santé se détériore depuis plus de six ans, était connu pour son dévouement à Baltimore mais critiqué pour sa microgestion du club.

Son fils aîné, John, président-directeur général de l’équipe, a tenu à adopter un style moins autocratique, affirmant avoir nommé le vice-président exécutif et directeur général Mike Elias en 2018 et lui avoir donné l’autonomie nécessaire à la reconstruction de l’équipe.

Mathias avait prédit que Rubenstein ne serait pas un intrusif.

“Il aura une stratégie, c’est un de ses points forts”, a déclaré Mathias. « Il sera profondément engagé. Mais je ne m’attendrais pas à le voir apparaître avec les cartes d’alignement.

Rubenstein n’était pas disponible pour être interviewé.

Un profil de Rubenstein en 2010 dans The Baltimore Sun le dépeint comme un contributeur actif à ses nombreuses activités philanthropiques.

À l’époque, Rubenstein siégeait dans une trentaine de conseils d’administration d’organisations à but non lucratif, « un nombre stupéfiant pour un homme qui non seulement dirige une société de capital-investissement avec 90 milliards de dollars d’actifs, mais qui a également une vie de famille », selon The Sun.

Il était alors marié à Alice Rogoff – ils ont divorcé en 2017 – et père de trois enfants adultes. Il venait de devenir président du Kennedy Center for the Performing Arts, et son président, Michael Kaiser, a déclaré que Rubenstein était étonnamment présent.

« Il ne manque jamais une réunion du conseil d’administration ou une réunion d’un comité, et il assiste à la plupart des représentations. Ce serait assez étonnant même s’il ne travaillait pas avec toutes ces autres organisations. Si je lui envoie un e-mail, et dans les cinq minutes, j’obtiendrai une réponse », a déclaré Kaiser.

Rubenstein a récemment démontré son amour du baseball en discutant de ce sport dans une émission PBS « Iconic America » de 2023 sur le Fenway Park de Boston qu’il a raconté et aidé à produire. Le programme est une lettre d’amour au plus ancien stade de baseball de la MLB, ouvert en 1912.



Pendant le spectacle, Rubenstein aux cheveux blancs – vêtu d’un kaki, d’une chemise bleue et d’un blazer – se dirige vers le marbre et adopte sa position de frappeur.

« Depuis que je suis enfant, j’adore le baseball. J’ai joué à la Petite Ligue en grandissant à Baltimore », dit-il.

Puis Rubenstein brandit une batte imaginaire et déclare que, dans son esprit, la balle « passerait par-dessus le monstre vert ».

Rubenstein a grandi à Baltimore, fils d’un facteur et d’une femme au foyer. Après le City College, il est diplômé de l’Université Duke en 1970 et de la faculté de droit de l’Université de Chicago peu de temps après. Il a exercé le droit à New York pendant quelques années avant de se rendre à Washington, d’abord comme conseiller principal auprès d’une sous-commission judiciaire du Sénat américain, puis dans l’administration du président Jimmy Carter en 1977 en tant qu’assistant adjoint pour la politique intérieure.

Il est retourné à la pratique du droit avant de cofonder le groupe Carlyle en 1987.

“Il est passé de la politique au droit, ce qui est assez traditionnel, mais il s’est ensuite lancé dans l’investissement”, a expliqué Mathias.

L’essor rapide de l’entreprise s’est accompagné d’une surveillance accrue de sa direction et de ses participations financières.

Parmi les dirigeants de Carlyle figurent l’ancien président George HW Bush, l’ancien Premier ministre britannique John Major et l’ancien secrétaire d’État James Baker III, attisant les critiques sur les liens étroits de l’entreprise avec le gouvernement et les dépenses de défense. À la suite des attentats du 11 septembre, la famille saoudienne d’Oussama ben Laden a rompu ses liens financiers avec Carlyle, craignant que la famille ne profite de l’augmentation des dépenses militaires dans le contexte de la guerre américaine contre le terrorisme. Et même si l’entreprise était connue pour ses investissements dans des entreprises de défense, ses participations sont bien plus larges.

Ses amis décrivent Rubenstein comme sérieux, motivé et studieux, voire professeur. Le profil du Sun de 2010 le décrivait comme un travailleur infatigable avec peu de passe-temps, voire aucun. Une grosse pierre devant sa résidence d’été à Nantucket affichait les mots : « Je préfère travailler – David. »



Rubenstein est aussi un lecteur vorace, une passion qui a commencé…